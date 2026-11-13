В Париже арестовали особняк Жеваго стоимостью 40 миллионов долларов: в чем подозревают бизнесмена

Константин Жеваго, особняк которого был арестован во Франции по запросу Украины / Фото из открытых источников
Во Франции арестовали элитную недвижимость украинского бизнесмена Константина Жеваго. Решение было принято в рамках расследования крупного финансового дела, в котором задействованы правоохранительные органы двух стран.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
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Что известно об аресте особняка Жеваго во Франции?
Стоимость недвижимости составляет 40 миллионов долларов. Особняк был арестован в рамках международной правовой помощи между Украиной и Францией.
Офис генерального прокурора направил соответствующий запрос французским правоохранительным органам 17 сентября 2026 года. Арест имущества состоялся 9 ноября, а уже на следующий день украинская сторона получила официальное подтверждение.
Исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский назвал это результатом совместной работы украинских прокуроров, следователей ГБР и французских правоохранителей.
Еще одно важное доказательство того, что активы за рубежом не являются недосягаемыми для украинского правосудия
По какому делу арестовали имущество бизнесмена?
Арест связан с расследованием предполагаемой растраты 113 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит".
По данным следствия, Жеваго, который контролировал более 90% уставного капитала банка, мог организовать схему вывода средств по предварительному сговору с другими представителями руководства финучреждения.
Правоохранители считают, что в дальнейшем деньги легализовали через офшорные структуры и компании, подконтрольные бизнесмену.
В ведомстве отметили, что продолжают сотрудничество с иностранными правоохранительными органами для розыска активов, связанных с уголовным производством.
Что известно о деле Жеваго?
В декабре 2022 года Константина Жеваго задержали на французском курорте Куршевель по запросу украинских правоохранительных органов. Впоследствии французский суд отказал Украине в экстрадиции бизнесмена.
В июле 2023 года на Кипре задержали бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит", которого следствие подозревало в отмывании 100 миллионов долларов. Его дело также связано с расследованием в отношении Жеваго.
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