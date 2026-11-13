У Парижі арештували особняк Жеваго за 40 мільйонів доларів: у чому підозрюють бізнесмена

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про арешт особняка Жеваго у Франції?

Вартість нерухомості становить 40 мільйонів доларів. Особняк арештували в межах міжнародної правової допомоги між Україною та Францією.

Офіс Генпрокурора направив відповідний запит французьким правоохоронцям 17 вересня 2026 року. Арешт майна відбувся 9 листопада, а вже наступного дня українська сторона отримала офіційне підтвердження.

Виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський назвав це результатом спільної роботи українських прокурорів, слідчих ДБР і французьких правоохоронців.

Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя– наголосив він.

У якій справі арештували майно бізнесмена?

Арешт пов'язаний із розслідуванням імовірної розтрати 113 мільйонів доларів із банку "Фінанси та Кредит".

За даними слідства, Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу банку, міг організувати схему виведення коштів за попередньою змовою з іншими представниками керівництва фінустанови.

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Правоохоронці вважають, що надалі гроші легалізували через офшорні структури та компанії, підконтрольні бізнесмену.

У відомстві зазначили, що продовжують співпрацю з іноземними правоохоронцями для розшуку активів, пов'язаних із кримінальним провадженням.

Що відомо про справу Жеваго?

У грудні 2022 року Костянтина Жеваго затримали на французькому курорті Куршевель за запитом українських правоохоронців. Згодом французький суд відмовив Україні в екстрадиції бізнесмена.

У липні 2023 року на Кіпрі затримали колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит", якого слідство підозрювало у відмиванні 100 мільйонів доларів. Його справа також пов'язана з розслідуванням щодо Жеваго.