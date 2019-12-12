23:29
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Особый статус Донбасса продлили на год: что думают во фракциях

      16 Читати новину українською

      Верховная Рада продлила особый статус Донбасса. За это проголосовало 320 народных депутатов. Против были только "Батькивщина" и "Голос".

      Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

      Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год законопроектом в одну строку.

      Читайте также: Рада продлила особый статус Донбасса на год

      Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в 2014 году, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года.

      Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      После этого закона предусмотрена:

      • амнистия боевиков
      • создание народной милиции на Донбассе
      • судьи и прокуроры назначаются местными властями
      • два региона под особым статусом самостоятельно определять свой геополитический вектор развития.

      Этот законопроект является на самом деле чисто техническим, но он будет очень сильным и мощным сигналом для украинских граждан, находящихся в Донецкой и Луганской области о том, что мы вместе с ними,
      – прокомментировал Александр Качура, народный депутат "Слуги народа".

      Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу голосування результати
      Как проголосовали депутаты Верховной Рады за законопроект об особом статусе Донбасса

      Во время голосования против были только "Батькивщина" и "Голос".

      "Закон ничтожен. Это оценит любой юрист", – сказв нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев,

      В одном из пунктов предлагается так называемым отдельным районам Донецкой и Луганской областей подписывать некоторые соглашения с РФ. Такой возможности не было даже у Автономной Республики Крым,
      – отметил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

      Рада планирует новый законопроект о статусе Донбасса

      Но за год Верховная Рада на основе договоренностей, достигнутых на днях в Париже, должна разработать новый законопроект, регулирующий статус Донбасса. В частности учесть знаменитую формулу Штайнмайера, которая предусматривает сначала выборы на оккупированных территориях, а только потом контроль Украины над границей.

      "Как временные, как переходные вещи – это понятно. Эта территория обладает огромной спецификой сегодня, это понятно. Но если это будут какие-то вещи на постоянной основе, принципиально другие возможности там органов местного самоуправления – де-факто, это означает федерализацию", – подчеркнул Алексей Гончаренко, народный депутат "Европейской Солидарности".

      Читайте также: У Зеленского подготовят новый закон об особом статусе Донбасса

      В парламенте уже предупредили: в новом законе особый статус должен быть временным, а не постоянным, как договорилась нормандская четверка.

      День Андрея Первозванного: традиции и приметы праздника
      сегодня
      17308
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Законодательство Формула Штайнмайера
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Військові злочини терористів Росії: інформація з грифом "суворо секретно"
      Михайло Макарук 48
      сегодня , 22:50 Главные новости 12 декабря: кто и как мог убить Шеремета, особый статус Донбасса продлен
      Андрій Шляхтін 40
      сегодня , 22:45 Павел Шеремет: как жил, где работал и почему был убит
      Ірина Поліщук 41
      сегодня , 22:30 Особливий статус Донбасу: навіщо депутати Зеленського проголосували за закон Порошенка
      Антон Голобородько 48
      сегодня , 22:00 Путин и Сребреница: о чем Кремль предупредил Украину
      Злой Одессит 930
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук