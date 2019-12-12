Особый статус Донбасса продлили на год: что думают во фракциях

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса. За это проголосовало 320 народных депутатов. Против были только "Батькивщина" и "Голос".

Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год законопроектом в одну строку.

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Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в 2014 году, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

После этого закона предусмотрена:

амнистия боевиков

создание народной милиции на Донбассе

судьи и прокуроры назначаются местными властями

два региона под особым статусом самостоятельно определять свой геополитический вектор развития.

Этот законопроект является на самом деле чисто техническим, но он будет очень сильным и мощным сигналом для украинских граждан, находящихся в Донецкой и Луганской области о том, что мы вместе с ними,

– прокомментировал Александр Качура, народный депутат "Слуги народа".



Как проголосовали депутаты Верховной Рады за законопроект об особом статусе Донбасса

Во время голосования против были только "Батькивщина" и "Голос".

"Закон ничтожен. Это оценит любой юрист", – сказв нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев,

В одном из пунктов предлагается так называемым отдельным районам Донецкой и Луганской областей подписывать некоторые соглашения с РФ. Такой возможности не было даже у Автономной Республики Крым,

– отметил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Рада планирует новый законопроект о статусе Донбасса

Но за год Верховная Рада на основе договоренностей, достигнутых на днях в Париже, должна разработать новый законопроект, регулирующий статус Донбасса. В частности учесть знаменитую формулу Штайнмайера, которая предусматривает сначала выборы на оккупированных территориях, а только потом контроль Украины над границей.

"Как временные, как переходные вещи – это понятно. Эта территория обладает огромной спецификой сегодня, это понятно. Но если это будут какие-то вещи на постоянной основе, принципиально другие возможности там органов местного самоуправления – де-факто, это означает федерализацию", – подчеркнул Алексей Гончаренко, народный депутат "Европейской Солидарности".

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В парламенте уже предупредили: в новом законе особый статус должен быть временным, а не постоянным, как договорилась нормандская четверка.