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      Особливий статус Донбасу продовжили на рік: що думають у фракціях

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      Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу. За це проголосувало 320 народних депутатів. Проти були лише "Батьківщина" та "Голос".

      Що передбачає закон про особливий статус Донбасу

      Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік законопроєктом в один рядок.

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      Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.

      Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.​

      Після цього закону передбачена:

      • амністія бойовиків
      • створення народної міліції на Донбасі
      • судді та прокурори призначаються місцевою владою
      • два регіони під особливим статусом самостійно визначатимуть свій геополітичний вектор розвитку.

      Цей законопроєкт є насправді суто технічним, але він буде дуже сильним та потужним сигналом для українських громадян, які перебувають в Донецькій та Луганській області про те, що ми разом з ними, 
      – прокоментував Олександр Качура, народний депутат "Слуги народу".

      Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу голосування результати
      Як проголосували депутати Верховної ради за законопроєкт про особливий статус Донбасу

      Під час голосування проти були лише "Батьківщина" та "Голос".

      "Закон нікчемний. Це оцінить будь-який юрист", – сказв нардеп від "Батьківщини" Сергі Соболєв,

      В одному з пунктів пропонується так званим окремим районам Донецької й Луганської областей підписувати деякі угоди з РФ. Такої змоги не мала навіть Автономна Республіка Крим, 
      – зазначив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

      Рада планує новий законопроєкт про статус Донбасу

      Та за рік Верховна Рада на основі домовленостей, досягнутих днями у Парижі, має розробити новий законопроєкт, який регулюватиме статус Донбасу. Зокрема врахувати славнозвісну формулу Штайнмаєра, яка передбачає спочатку вибори на окупованих територіях, а лише потім –контроль України над кордоном.

      "Як тимчасові, як перехідні речі – це зрозуміло. Ця територія має величезну специфіку сьогодні, це зрозуміло. Але якщо це будуть якісь речі на постійній основі, принципово інші повноваження там органів місцевого самоврядування – де-факто, це означає федералізацію", – наголосив Олексій Гончаренко, народний депутат "Європейської Солідарності".

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      У парламенті вже попередили: у новому законі особливий статус має бути тимчасовим, а не постійним, як домовилася нормандська четвірка.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Законодавство Україна – Росія Формула Штайнмаєра
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