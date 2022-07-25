Какие последствия для путина будет иметь отражение ВСУ Херсона: объяснение Денисенко

Переломный момент на фронте в Херсонской области уже настал. Вооруженные Силы Украины уже начинают отвоевывать эту временно оккупированную территорию.

Потеря Херсона – смерть путина

Еще вчера, 24 июля, в Институте изучения войны предположили, что контрнаступление ВСУ на Юге уже началось или на активной стадии подготовки. Однако без сомнения, что деоккупация Херсона будет иметь серьезные последствия для диктатора путина. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Внимание Освобождение Херсона: Хлань назвал слабые места россиян

Он отметил, что для кремлевского главы – это "альфа и омега", то есть начало и конец войны.

Для него потеря Херсона сейчас – это будет равносильно физической смерти. Я это сейчас говорю совершенно серьезно,

– подчеркнул Денисенко.

Он объяснил, что по логике безумного путина то, что сейчас делается в Украине – это смысл его жизни. Это то, ради чего он жил все эти 70 лет.

"Поэтому потеря Херсона для него, безусловно, будет не просто психологическим ударом. И он это понимает как никто. Поэтому, я думаю, он будет делать все для этого зависимое, чтобы отобрать Херсон", – добавил советник главы МВД.

Однако другой вопрос состоит в том, готова ли к этому русская армия? Увидим. Однако пока не следует быть уверенными в легкой победе, добавил он.

Потеря Херсона – смерть путина: смотрите полностью комментарий Денисенко в видео

ВСУ могут освободить Херсонщину уже к сентябрю

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань убежден, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября, поскольку на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ.

"Можно сказать, что к сентябрю Херсонщина обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся", — заявил Сергей Хлань.

Он добавил, что стратегические шаги, сделанные по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и зачистке орков на занятых ими позициях.

Какие последствия будет иметь потеря Херсонщины для россиян

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что весь "успех" российской армии держится исключительно на завоевании новых территорий.

Однако их потеря может иметь катастрофические последствия для кремля – это чревато полным крахом россии в войне.

Также важно – в МВД сказали, какая сейчас угроза из беларуси: смотрите видео