Об этом сообщает Радио Свобода из зала заседания.
Что сказал подозреваемый в зале суда?
В суде продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения руководителю Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" Василию Гончаруку, которого следствие считает организатором выставки на полигоне в Бучанском районе Киевской области, по которой российские войска нанесли удар.
В ходе заседания Гончарук заявил, что полностью осознает последствия. По его словам, он также пострадал во время российской атаки 24 июля и получил ранения.
Подозреваемый сообщил, что добровольно передал правоохранителям всю необходимую информацию о проведении мероприятия, доступе к телефонам, ноутбукам и другим носителям данных. Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, заверив, что не намерен скрываться и готов максимально содействовать расследованию.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В то же время прокурор Иван Вараница заявил, что после трагедии часть переписки по организации выставки была удалена, сайт ассоциации стал недоступным, а отдельным участникам якобы давали указания удалять сообщения из мессенджеров. По мнению стороны обвинения, это свидетельствует о риске уничтожения улик.
Прокуратура просит суд избрать Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу. Следствие утверждает, что при подготовке и проведении выставки были допущены многочисленные нарушения, повлекшие гибель людей.
Со своей стороны адвокаты подозреваемого отрицают доводы обвинения. Защита отмечает, что о проведении мероприятия были заблаговременно уведомлены местные власти и другие государственные органы, а никаких запретов или возражений по его проведению организаторы не получали. Суд должен определить, какая мера пресечения будет применена к подозреваемому на время досудебному расследованию.