Пресс-секретарь администрации Джо Байдена заверила, что Зеленский останется в украинской столице. И, как и положено, продолжит управлять страной.
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Псаки на ежедневном брифинге вспомнила Зеленского
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, во время ежедневного брифинга 23 февраля ответила на вопрос о слухах, якобы Президент Украины Владимир Зеленский эвакуируется из Киева.
- Ведь известно, что ранее президент США Джо Байден предлагал украинскому главе государства временно покинуть нашу столицу и перебраться во Львов – в случае эскалации конфликта с Россией.
- Псаки подчеркнула, что Владимир Зеленский отказался от такого шага.
Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить страной,
– сказала она.
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