Речниця адміністрації Джо Байдена запевнила, що Зеленський залишиться в українській столиці. І, як і має бути, продовжить керувати країною.

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Псакі на щоденному брифінгу згадала Зеленського

Джен Псакі, речниця Білого дому, під час щоденного брифінгу 23 лютого відповіла на питання щодо чуток, нібито Президент України Володимир Зеленський евакуюється з Києва.

Адже відомо, що раніше президент США Джо Байден пропонував українському главі державі тимчасово покинути нашу столицю та перебратися до Львова – у випадку ескалації конфлікту з Росією.

Псакі ж наголосила, що Володимир Зеленський відмовився від такого кроку.

Президент України залишається в Києві та продовжує керувати країною,

– сказала вона.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також коментував цю інформацію і також запевнив, що президент не буде евакуюватися.

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