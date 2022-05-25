Остается в приоритетах: военные рассказали, как Россия мечтает захватить Одессу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг мечтал захватить юг, в частности, Одессу. К сожалению, захватчики до сих пор не оставляют надежды оккупировать этот регион.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 канал. Она рассказала, насколько вероятны сценарии морского десанта или сухопутного прорыва.

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Флот врага усиливается

Одесса остается в приоритетах противника. мечтательной для увлечения, мечтательной для оккупации, но она также мечтаема для мирной жизни самими одесситами,

– заявила Гуменюк.

По ее словам, корабельные группировки России переформовываются, усиливаются, перевозят необходимые врагу грузы. Захватчики также пытаются обустроить определенные позиции, в том числе на украинском острове Змеиный.

Как отметила Гуменюк, во временно оккупированном Крыму Россия разворачивает дополнительные дивизии противовоздушной обороны, поскольку понимает высокую вероятность поражения ее кораблей. Поэтому враг ищет, как защититься.

Ракетные корабли продолжают угрожать Украине

В то же время ракетные корабли государства-агрессорки находятся в акватории северо-западной части Черного моря. Они продолжают угрожать своими ракетными ударами не только южному региону, но и всей Украине.

Мы зафиксировали несколько пусков ракет с моря в разные регионы Украины,

– заметила Гуменюк.

Сухопутный и морской сценарии под контролем

Она также рассказала, что на Николаевско-херсонских рубежах остается риск сухопутного продвижения вражеских войск. Однако подчеркнула, что там Силы обороны Юга сдерживают российскую агрессию.

"Они плотно ведут бои и отбивают врага, насколько это возможно. В любом случае не дают ему продвинуться в сторону Николаева, как хотели бы захватчики. Поэтому сухопутный сценарий под нашим контролем", - заявила Гуменюк.

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Как подчеркнула руководительница прессцентра, украинская сторона внимательно отслеживает морской сценарий предполагаемого нападения врага. Кроме того, готовит "определенные моменты" для захватчиков.

Риски воздушного сценария

В то же время воздушный сценарий, к сожалению, остается таким, что мы ожидаем определенного вооружения, которое позволит нам лучше защитить наше небо,

– заметила Гуменюк.

Однако она также подчеркнула, что противовоздушная оборона Одессы сильно травмирует врага и "смущает" его. По ее словам, россияне постоянно производят разведку на предмет изучения возможности поражения этого ПВО.

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