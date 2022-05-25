Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує 24 канал. Вона розповіла, наскільки вірогідними залишаються сценарії морського десанту або сухопутного прориву.

До теми 6 великих десантних та 2 ракетні кораблі Росії продовжують тероризувати Одещину, – ОК "Південь"

Флот ворога посилюється

Одеса залишається в пріоритетах ворога. Омріяною для захоплення, омріяною для окупації, але вона також омріяна для мирного життя самими одеситами,

– заявила Гуменюк.

За її словами, корабельні угруповання Росії переформовуються, посилюються, перевозять необхідні ворогу вантажі. Загарбники також намагаються облаштувати певні позиції, зокрема й на українському острові Зміїний.

Як зазначила Гуменюк, у тимчасово окупованому Криму Росія розгортає додаткові дивізії протиповітряної оборони, оскільки усвідомлює високу ймовірність ураження її кораблів. Саме тому ворог шукає, як захиститися.

Ракетні кораблі продовжують загрожувати Україні

Водночас ракетні кораблі держави-агресорки перебувають в акваторії північно-західної частини Чорного моря. Вони продовжують загрожувати своїми ракетними ударами не тільки південному регіону, а й всій Україні.

Ми зафіксували кілька пусків ракет з моря в різні регіони України,

– зауважила Гуменюк.

Сухопутний та морський сценарії під контролем

Вона також розповіла, що на Миколаївсько-Херсонських рубежах залишається ризик сухопутного просування ворожих військ. Однак наголосила, що там Сили оборони Півдня стримують російську агресію.

"Вони щільно ведуть бої та відбивають ворога наскільки це можливо. У будь-якому випадку не дають йому просунутись в бік Миколаєва, як хотіли б загарбники. Тому сухопутний сценарій під нашим контролем", – заявила Гуменюк.

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Як наголосила керівниця пресцентру, українська сторона пильно відстежує морський сценарій ймовірного нападу ворога. Крім того, готує "певні моменти" для загарбників.

Ризики повітряного сценарію

Водночас повітряний сценарій, на жаль, залишається таким, що ми досі очікуємо певного озброєння, яке дозволить нам краще захистити наше небо,

– зауважила Гуменюк.

Однак вона також наголосила, що протиповітряна оборона Одеси добряче травмує ворога та "бентежить" його. За її словами, росіяни постійно проводять розвідку на предмет вивчення можливості ураження цього ППО.

Дивіться повну пресконференцію Наталі Гуменюк про три місяці оборони Півдня: відео "Медіацентр Україна"



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