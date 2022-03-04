Остались обломки: украинцы идентифицировали сбитый истребитель за 25 миллионов долларов

Россия продолжает нести потери в войне против Украины. Пока НАТО не готово закрыть небо для вражеских истребителей и ракет, оккупантов сбивает украинская ПВО.

В пятницу, 4 марта, в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик. Этот самолет использовал свое вооружение против домов мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

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После падения от самолета остались только обломки. Однако пилот катапультировался, и сейчас продолжаются его поиски.

Первоначально его идентифицировали как Су-25. Но впоследствии оказалось, что это его модифицированная версия Су-25СМ3. Установили это по бортовому номеру, который остался RF-93026.

Этот самолет – из 308-го отдельного штурмового авиационного полка, базирующегося в Будённовске, что в Ставропольском крае.

Фото российского самолета, бомбившего украинские города / Командование Воздушных сил ВСУ

Стоимость такого самолета сейчас – около 25 миллионов долларов (в зависимости от модификации и установленного вооружения).

Это не самый дорогой российский самолет, который сбивали украинские военные. К примеру, Су-30, тоже ставшие жертвой украинского ПВО, стоят по меньшей мере 33 миллиона долларов. А вот цена на Су-35 – от 83 миллионов долларов.