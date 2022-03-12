Осталось 2 человека, желающих продолжения войны: Путин и Шойгу, – Арестович

Главное управление разведки Украины сообщило, что продолжения войны в России хотят только Путин и Шойгу,

российское население и военно-политическое руководство страны агрессора осознает последствия поражения. Об этом сообщил во время брифинга спикер Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

Внимание Переломный момент наступил, мы можем не бояться, но еще не конец, – Арестович

По данным Главного управления разведки, в российском военно-политическом руководстве осталось только два человека, выступающих за продолжение военной агрессии – это сам Путин и Шойгу,

– рассказал Арестович.

Арестович добавил, что российское руководство и общество отдают себе отчет в последствиях поражения на поле боя от украинской армии и сил сопротивления и экономической катастрофы, которую обеспечил коллективный Запад.

Брифинг Арестовича за 12 марта: смотрите видео