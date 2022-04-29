Осталось 250 миллионов: почему Белый дом требует предоставить Украине 33 миллиарда долларов помощи
Источник:White House
Администрация президента США Джо Байдена подала дополнительную заявку в Конгресс на выделение помощи Украине в размере 33 миллиарда долларов. Эти средства должны пойти в первую очередь на вооружение для войны против России.
США остаются одним из самых крупных поставщиков вооружения для Украины. Однако деньги, выделенные в марте 2022 года на эти нужды, почти закончились. Эту информацию подтвердила и спикер Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции.
"У нас было 3,5 миллиарда долларов в военной безопасности. Из них у нас осталось около 250 миллионов долларов", – заявила Джен Псаки.
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Джо Байден обратился к Конгрессу о дополнительной помощи для нашего государства. На этот раз речь идет о 33 миллиардах долларов.
При этом, по ее словам, в Белом доме будут работать над тем, что эти средства были как можно быстрее выделены, а военная техника передана Украине. В первую очередь речь идет об артиллерии. Джен Псаки назвала выделение средств для Украины "срочной потребностью, как и потребность в финансировании борьбы с COVID является неотложной".
На что пойдут 33 миллиарда долларов помощи от США
- Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 33 миллиарда долларов помощи для Украины. На эти средства должны закупить необходимое вооружение для Украины. Также Байден заявил, что в США готовы конфисковать имущество российских олигархов и приближенных к российским властям лиц, а средства от его продаж передать на восстановление Украины.
- В Конгрессе заявили, что они готовы оперативно утвердить этот запрос.
- 20,4 миллиарда долларов США предназначены для оснащения Украины и европейских партнеров дополнительной артиллерией, бронетехникой, противотанковым и воздушным потенциалом. Также предусмотрено ускорение кибервозможностей и передовых систем ПВО и помощи в разминировании наземных мин и самодельных взрывных устройств.
- 8,5 миллиарда долларов США также предназначены для поддержки малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего урожая и закупок природного газа.
- Еще 8,5 млрд долларов пойдут на финансирование правительства Украины, поддержку продовольственных, энергетических и медицинских услуг для украинцев.