Осталось 30% : в ОП рассказали, как движется дело с опросником на вступление в ЕС

Украинское правительство уже начало заполнять опросник от Евросоюза. Примерно через неделю Кабмин закончит этот процесс и передаст результат в ЕС.

Нам осталось подать в Еврокомиссию примерно 30% информации о состоянии украинской энергетики и экономики. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

К теме Украина ожидает в июне стать кандидатом на членство в ЕС, – вице-премьер

Президент Украины Владимир Зеленский дал правительству неделю времени для того, чтобы закончить работу над анкетой. Жовква пояснил, что поскольку Украина имеет положительную оценку выполнения соглашения об Ассоциации, то будет "значительно легче это сделать".

Внимание: 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и передала Зеленскому анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Передавая опросник фон дер Ляйен подчеркнула, что этот процесс обычно длится годами, но в случае Украины речь идет о неделях.

Что дальше:

После того, как мы передадим обработанный опросник в Еврокомиссию, она проанализирует результаты и сверит, на сколько они соответствуют Копенгагенским критериям.

Затем комиссия передаст этот опросник в Европейский Совет и когда его одобрят, то предоставят Украине статус страны-кандидата и начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз.

Обратите внимание – брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен с 8 апреля: смотрите видео