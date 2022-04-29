Остался один фронтмен – Бойко: зачем нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ

После начала полномасштабной российской войны против Украины число желающих поддерживать Кремль упало практически до нуля. Даже партия ОПЗЖ, до последнего времени являвшаяся политическим клубом проводников "русского мира", кардинально пересмотрела свою политическую позицию. Следствием этого стало перевоплощение этой политсилы.

Когда и как было принято решение о ребрендинге ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), какими будут основные программные принципы партии и почему ПЗЖМ ("Платформа за жизнь и мир) будет дрейфовать в сторону "классических левых" – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал политолог Валентин Гладких.

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Изменения в политсиле

Валентин, когда группа Левочкина – Бойко приняла решение о переформатировании ОПЗЖ в ПЗЖМ?

Думаю, это очередной и неизбежный этап эволюции бывшей Партии регионов и политических сил, игравших на ее электоральном поле. Юрий Бойко говорил, что внутренним водоразделом стало голосование 24 февраля в Верховной Раде Украины за введение военного положения. Отсеяв тех членов фракции, которые были против этого решения, крыло Левочкина – Бойко фактически начало процесс политического ребрендинга.

Такое развитие событий было ожидаемым с учетом тех процессов дивергенции и конвергенции, которые начались еще при Оппоблоке в рамках восьмого созыва парламента. Второй причиной стало решение СНБО о приостановлении деятельности ОПЗЖ во время войны.

Будет ли в этом старом – новом проекте присутствовать фигура "серого кардинала"?

Сегодня в рядах этой депутатской группы остался по сути один единственный фронтмен. Это Бойко. Впрочем, решения будут приниматься по коллегиальному принципу так, как принято делать и в других партиях.

Не думаю, что за спиной Бойко будет находиться некий "серый кардинал", который будет принимать все решения. Как человек, который много лет находится в украинской политике, Бойко многому научился. И он точно умеет защищать свои собственные интересы. В конце концов, даже без этой новосозданной политической силы, он как достаточно узнаваемый политик может рассчитывать на политическое будущее, в отличие от большинства бывших и нынешних партнеров по фракции.

Валентин Гладких / Фото из личного архива спикера

Какими будут основные программные цели новой парламентской группы?

Могу предположить, что она сосредоточится на социально-экономической проблематике. Депутаты из ее состава будут выступать за решение проблем социальной защиты населения, экономическое развитие. Тем более, что это хорошо соотносится с образом Бойко как "красного директора". Будет группа вот таких "крепких хозяйственников".

Они отбросят часть той риторики, которая потеряла поддержку общества на сегодня. Перестанут ратовать за русский язык или московский патриархат, тесные отношения с Россией. Основное внимание будут акцентировать среди прочего на вопросах экономического суверенитета.

Из обихода исчезнет риторика о "внешнем управлении", чтобы не быть непоследовательными во время, когда мы остро нуждаемся в поддержке наших международных партнеров деньгами и оружием.

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То есть ПЗЖМ превратится в классическую левую партию?

Думаю, что да. Таким образом у нас на одну левую партию в парламенте станет больше. "Батькивщина" в последние годы так же сосредотачивается на пунктах, характерных для политсил классического левого толка.

При этом важно понимать, что левизна в этом случае уже – это скорее не идеологический компонент, а политтехнологический, ориентированный в большей степени на целевой электорат.

Бойко заявил, что эта новая партия является проукраинской. Как с этими его словами соотносится присутствие Качного в партийном списке? Он известен своей откровенно антиукраинской позицией.

Здесь есть один важный нюанс. В соответствии с Законом Украины "О регламенте Верховной Рады Украины", депутатская группа образуется в количестве наименьшей депутатской фракции на момент ее создания (15 человек – 24 канал).

Если от ОПЗЖ осталось бы меньше определенного количества депутатов, это бы не позволило создать новую депутатскую группу. Они может и не хотели бы кого-то видеть в новосозданной группе, но это привело бы к тому, что одна крупная фракция развалилась бы просто на какие-то разрозненные элементы.

Получилось бы так, что остаток этих депутатов стал бы "свободными агентами", как на футбольном трансферном рынке. И просто влились бы в другие фракции. Наименее токсичные могли бы написать соответствующие заявления и пополнить, например, ряды "Слуги народа" или войти бы в состав других уже имеющихся в парламенте депутатских групп.

Понятно, что наиболее одиозных фигур, как Шуфрич или Качный вряд ли хоть куда-то взяли бы, но очень многих запросто могли бы принять в свой состав другие фракции и депутатские группы.

По словам эксперта, Шуфрича вряд ли бы взяли в какую-то политсилу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Перспективы ПЗЖМ

Либо эти депутаты из состава бывшей ОПЗЖ стали бы просто внефракционными. Поэтому здесь сама математика заставляет ПЗЖМ брать таких персонажей. Иначе могли бы не насобирать необходимого количества парламентариев для того, чтобы создать свою депутатскую группу.

Сколько электоральных циклов просуществует это политическое новообразование?

К следующему циклу группа обязательно трансформируется. На ее базе будет создана какая-то новая политическая сила. Я практически в этом не сомневаюсь.

В подтверждение моей гипотезы играет тот факт, что в нынешней Верховной Раде есть только одна фракция, которая была и в предыдущем созыве украинского парламента – "Батькивщина", остальные – фактически новообразованные, собственно как и ОПЗЖ и ЕС, которые хоть и имеют истоки в политических силах, представленных в восьмом созыве, однако не тождественны им.

Переформатирование и ребрендинг, как видим, прекрасно работают и дают результаты. Причем, это касается не только Украины, но и многих европейских демократий.

Политические перспективы переформатированной ОПЗЖ зависят еще и от правового фактора. Мы посмотрим, как будет происходить расследование деятельности Медведчука в Украине.

Не исключаю, что некоторые депутаты, которые были членами "медведчуковской" группы, как тот же Качный, могут также стать фигурантами уголовных дел.

Судя по скорости, с которой депутатами группы Бойко было принято решение о ребрендинге ОПЗЖ, как Вы считаете, усвоили ли они урок коммунистов, которые в свое время до последнего не хотели менять вывеску и, как следствие, прекратили свое политическое существование?

Разница в том, что коммунисты были интересны своему электорату, собственно, только потому, что были коммунистами. Если бы они сменили название, потеряв раскрученный бренд, то потеряли бы поддержку своего потенциального избирателя.

Коммунисты и без того прекратили бы свое существование в силу того, что со временем их депутаты физически умерли бы от старости, как и электорат, на который они ориентировались. Вы знаете, каким был средний возраст парламентариев, собравшихся в Компартии? Коммунисты были заложниками своего бренда.

Надо сказать, что есть еще один важный момент. Коммунистическую партию уже запрещали на рассвете независимости Украины. Впоследствии это решение было признано неконституционным и ее восстановили в правах.

Поэтому, учтя свой предыдущий позитивный опыт, коммунисты, выбирая между смертью подобным ребрендингом и перспективой побороться за свой раскрученный бренд, выбрали второй вариант. Правда, на этот раз не так случилось, как думалось.

С бывшей ОПЗЖ так не случится, потому что ОПЗЖ – это не бренд. Они, в отличие от коммунистов, без проблем могут сменить название, приспособить свои политические позиции к нынешним социально-политическим настроениям в обществе и искать "своего" избирателя на условно "бело-голубом" электоральном поле.

Конечно, электоральное поле изменилось и для успеха придется серьезно переосмыслить некоторые из своих программных принципов, особенно в части, которая касается отношений с РФ, поскольку сейчас это, мягко говоря, потеряло свою актуальность и вряд ли может дать желаемые электоральные результаты.

Пророссийскому политическому дискурсу в Украине наступил окончательный и бесповоротный конец?

Думаю, что да.

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