Остался только кот: мужчина потерял всю семью из-за авиаудара россиян – щемящее фото

После сокрушительного удара россиян по городу Мархаловка на Киевщине мужчина потерял жену, дочь, двух зятьев и свекровь. Выжил только кот.

Россияне превратили дом мужчины в руины. Забрали самое дорогое – жизнь родных.

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Разбирая остатки своего дома мужчина нашел своего кота Марсика, который исчез после взрыва.

Журналистам он сказал, что напрочь разбит и не знает, что делать. Единственное его желание, чтобы война в Украине поскорее закончилась.

Обстрел села Мархаловка в Фастовском районе произошел 4 марта. В результате нападения погибли пять человек, из них трое детей.

Спасатели разбирают обломки разрушенного дома в селе Мархаливка / Фото ГСЧС

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