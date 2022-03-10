Росіяни перетворили будинок чоловіка на руїни. Забрали найдорожче – життя рідних.
Увага На Харківщині снаряд зруйнував будинок: 4 загиблих, вижила лиш 5-річна дитина
Розбираючи залишки свого будинку чоловік знайшов свого кота Марсика, який зник після вибуху.
Журналістам він сказав, що геть розбитий і не знає, що робити. Єдине його бажання, щоб війна в Україні скоріше закінчилась.
Обстріл села Мархалівка у Фастівському районі стався 4 березня. Внаслідок нападу загинули п'ятеро людей, з них троє дітей.
Рятувальники розбирають уламки зруйнованого будинку у селі Мархалівка / Фото ДСНС
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Важливо – Окупанти вдарили ракетами по гуртожитку у Житомирі: