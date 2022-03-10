Росіяни перетворили будинок чоловіка на руїни. Забрали найдорожче – життя рідних.

Увага На Харківщині снаряд зруйнував будинок: 4 загиблих, вижила лиш 5-річна дитина

Розбираючи залишки свого будинку чоловік знайшов свого кота Марсика, який зник після вибуху.

Журналістам він сказав, що геть розбитий і не знає, що робити. Єдине його бажання, щоб війна в Україні скоріше закінчилась.

Обстріл села Мархалівка у Фастівському районі стався 4 березня. Внаслідок нападу загинули п'ятеро людей, з них троє дітей.



Рятувальники розбирають уламки зруйнованого будинку у селі Мархалівка / Фото ДСНС



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