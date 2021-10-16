Останется в больнице, хотя его состояние улучшилось, – пресс-секретарь Билла Клинтона

Президент США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон продолжает находиться в Медицинском центре Ирвина при Калифорнийском университете. По рекомендациям медиков, политика оставят в учреждении еще, как минимум, на одну ночь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Урена. Он добавил, что все показатели здоровья президента США улучшились и "движутся в правильном направлении".

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Билл Клинтон останется в госпитале

"Чтобы получить антибиотик, ему нужно остаться в госпитале", – отметил Урена.

Кто такой Билл Клинтон? В 1993 – 2001 годах Клинтон занимал должность 42 президента США. В возрасте 58 лет ему сделали операцию на сердце, а через 6 лет – в 2010-м, стентирование. С тех пор политик придерживается веганский диеты.

Представитель политика заметил, что Клинтон находится в прекрасном расположении духа. В частности он очень благодарен за невероятную поддержку. Президент поблагодарил за все пожелания, которые поступили от граждан из США и всего мира.

Билл Клинтон в больнице: что известно

О том, что Клинтона госпитализировали с заражением крови, стало известно 15 октября.

У него диагностировали урологическую инфекцию, которая распространилась в кровь.

Вместе с мужчиной в больнице находится его жена Хиллари Клинтон, состоянием его здоровья поинтересовался и действующий президент США Джо Байден.

Заболевание Клинтона никоим образом не связано с COVID-19.

Клинтон заболел во время визита в Калифорнию во вторник, 12 октября. Политик посетил частное мероприятие своего фонда.