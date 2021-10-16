Останется в больнице, хотя его состояние улучшилось, – пресс-секретарь Билла Клинтона
Источник:твиттер Angel Ureña
Президент США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон продолжает находиться в Медицинском центре Ирвина при Калифорнийском университете. По рекомендациям медиков, политика оставят в учреждении еще, как минимум, на одну ночь.
Об этом сообщил пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Урена. Он добавил, что все показатели здоровья президента США улучшились и "движутся в правильном направлении".
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Билл Клинтон останется в госпитале
"Чтобы получить антибиотик, ему нужно остаться в госпитале", – отметил Урена.
Кто такой Билл Клинтон?В 1993 – 2001 годах Клинтон занимал должность 42 президента США. В возрасте 58 лет ему сделали операцию на сердце, а через 6 лет – в 2010-м, стентирование. С тех пор политик придерживается веганский диеты.
Представитель политика заметил, что Клинтон находится в прекрасном расположении духа. В частности он очень благодарен за невероятную поддержку. Президент поблагодарил за все пожелания, которые поступили от граждан из США и всего мира.Обратите внимание! Клинтон заболел во время визита в Калифорнию во вторник, 12 октября. Политик посетил частное мероприятие своего фонда.
Билл Клинтон в больнице: что известно
- О том, что Клинтона госпитализировали с заражением крови, стало известно 15 октября.
- У него диагностировали урологическую инфекцию, которая распространилась в кровь.
- Вместе с мужчиной в больнице находится его жена Хиллари Клинтон, состоянием его здоровья поинтересовался и действующий президент США Джо Байден.
- Заболевание Клинтона никоим образом не связано с COVID-19.