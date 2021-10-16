Про це повідомив речник Білла Клінтона Анхель Урена. Він додав, що усі показники здоров’я президента США покращилися та "рухаються у правильному напрямку".
До теми У США до лікарні потрапив 42-й президент Білл Клінтон
Білл Клінтон залишиться у госпіталі
"Щоб отримати антибіотик, йому потрібно залишитися в госпіталі", – зауважив Урена.
Хто такий Білл Клінтон?У 1993 – 2001 роках Клінтон обіймав посаду 42 президента США. У віці 58 років йому зробили операцію на серці, а за 6 років – 2010-го, стентування. Відтоді політик дотримується веганської дієти.
Речник політика зауважив, що Клінтон перебуває в чудовому настрої. Зокрема він дуже вдячний за неймовірну підтримку. Президент подякував за усі побажання, які надійшли від громадян зі США та усього світу.
Білл Клінтон у лікарні: що відомо
- Про те, що Клінтона госпіталізували із зараженням крові, стало відомо 15 жовтня.
- У нього діагностували урологічну інфекцію, яка поширилася в кров.
- Разом із чоловіком у лікарні перебуває його дружина Гіларі Клінтон, станом його здоров’я поцікавився і чинний президент США Джо Байден.
- Захворювання Клінтона жодним чином не пов’язане із COVID-19.