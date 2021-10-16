Про це повідомив речник Білла Клінтона Анхель Урена. Він додав, що усі показники здоров’я президента США покращилися та "рухаються у правильному напрямку".

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Білл Клінтон залишиться у госпіталі

"Щоб отримати антибіотик, йому потрібно залишитися в госпіталі", – зауважив Урена.

Хто такий Білл Клінтон? У 1993 – 2001 роках Клінтон обіймав посаду 42 президента США. У віці 58 років йому зробили операцію на серці, а за 6 років – 2010-го, стентування. Відтоді політик дотримується веганської дієти.

Речник політика зауважив, що Клінтон перебуває в чудовому настрої. Зокрема він дуже вдячний за неймовірну підтримку. Президент подякував за усі побажання, які надійшли від громадян зі США та усього світу.

Зверніть увагу! Клінтон захворів під час візиту до Каліфорнії у вівторок, 12 жовтня. Політик відвідав приватний захід свого фонду.

Білл Клінтон у лікарні: що відомо