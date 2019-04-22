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      Останется ли Гройсман на должности: мнение Верстюка

      28 Читати новину українською
      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / Фото из открытых источников

      Многое будет зависеть от встречи Владимира Зеленского с Владимиром Гройсманом. Будущему президенту будет выгодно предложить ему остаться на посту премьер-министра.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист Иван Верстюк.

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      По его словам, взамен на должность, Владимир Гройсман возьмет на себя негатив от поднятия тарифов и непопулярных реформ. А Зеленский отдаст ему какую-то квоту в Кабинете Министров.

      Гройсман пытается строить свою политическую силу. И она будет базироваться на том, чтобы взять все хорошее, что было в БПП, и избавиться от всего негатива,
      – заявил Иван Верстюк.

      Он добавил, что проблема Гройсмана в том, что у него нет ощутимого политического рейтинга и ему рано или поздно нужно будет договариваться с более влиятельным политиком. Сначала он может пойти договариваться к Порошенко, потому что они вместе долго работали и находили общий язык.

      "Однако также он может договориться со "Слугой народа" для совместных действий в парламенте. Еще есть безрейтинговые, например, "Народный фронт", Арсен Аваков, несколько новых политических проектов. Гройсман будет рассматривать всех", – подытожил Иван Верстюк.

      Сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет работать с Владимиром Зеленским, если он победит на президентских выборах, и он не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады. По его словам, "выборы президента – не повод для отставки премьера", и он будет работать до октября.

      Смотрите видео полного интервью с журналистом Иваном Верстюком:

      вибори 2019 другий тур зеленський порошенко
      Владимир Зеленский победил Петра Порошенко

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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