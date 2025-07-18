Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что можно было бы обменять останки тел советских военных и сотрудников НКВД на украинских защитников. Власти России ранее уже присылала письма в Украину относительно останков людей, которые были похоронены в городе.

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Почему России нужны останки агентов НКВД?

Во Львове были найдены останки агента НКВД Николая Кузнецова и советского майора Степана Путина.

Прах Кузнецова несколько раз пробовали украсть. Были решения судей, были письма от властей России относительно этих останков. Он им нужен. Это один из их символов,

– сказал Андрей Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что в городе готовы обменять остатки этих тел, однако с условием, что украинские защитники вернутся домой.

Останки Путина и Кузнецова находятся под особым наблюдением, чтобы не было рецидивов.

К слову, во Львове планируют перенести часть советских захоронений с Холма Славы на Голосковское кладбище. Городской совет получил на это разрешение от Министерства культуры, а работы будут выполнять подрядчики по заказу музея "Лычаковское кладбище".