Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що можна було б обміняти рештки тіл радянських військових і співробітників НКВС на українських захисників. Влада Росії раніше вже надсилала листи до України стосовно останків людей, які були поховані у місті.

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Чому Росії потрібні останки агентів НКВС?

У Львові були знайдені останки агента НКВС Миколи Кузнєцова та радянського майора Степана Путіна.

Прах Кузнецова декілька разів пробували вкрасти. Були рішення суддів, були листи від влади Росії стосовно цих останків. Він їм потрібен. Це один з їхніх символів,

– сказав Андрій Садовий.

Мер Львова підкреслив, що у місті готові обміняти рештки цих тіл, проте з умовою, що українські захисники повернуться додому.

Останки Путіна та Кузнецова є під особливим наглядом, щоб не було рецидивів.

До слова, у Львові планують перенести частину радянських поховань із Пагорба Слави на Голосківське кладовище. Міська рада отримала на це дозвіл від Міністерства культури, а роботи виконуватимуть підрядники на замовлення музею "Личаківський цвинтар".