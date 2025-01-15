Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Львівську міську раду.

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У Львові перепоховають Путіна і Кузнєцова

Зазначається, що переносити на Голосківське кладовище будуть поховання та надгробні плити, які з'явилися на Пагорбі Слави в СРСР. Ця територія вважається пам'яткою історії на рівні держави. Тому Львівська міська рада подала відповідний запит до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України та отримала погодження.

Зокрема планується перенести могили агента НКВС Ніколая Кузнєцова та радянського майора Стєпана Путіна.

Відтак на замовлення ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" підрядники виконають роботи з ексгумації та перепоховання останків тіл.

Нагадаємо, два роки тому у меморіальному комплексі Пагорб Слави демонтували радянську символіку. Серп, молот та зірку зі споруд передали до музею "Територія терору".

Декомунізація в Україні та за її межами

На Житомирщині, в селі Котлярка, оригінально декомунізували пам'ятник Владіміру Лєніну. Місцеві вирішили зробити з нього Тараса Шевченка. Люди замінили на пам'ятнику підборіддя, а кепку в руках замінили на "Кобзар".

Не тільки в Україні радіють знищенню пам'яток, присвяченим СРСР. Так у фінському місті Котка у 2022 році прибрали погруддя Лєніна. Десятки людей прийшли, щоб подивитися на розбитий пам'ятник, дехто з них навіть приніс шампанське, щоб це відсвяткувати.