"Останови репрессии": казахи вышли на площадь Белого Дома в Вашингтоне и обратились к Токаеву

В Штатах казахи вышли протестовать на площадь возле Белого дома. Люди требовали от президента Казахстана остановить репрессии, а также разрешить мирные протесты.

Митинг состоялся 16 января. По данным прессы он длился несколько часов.

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В Штатах казахи вышли на протест

Американские казахи сегодня вышли на площадь Белого дома в столице США Вашингтоне,

– говорится в сообщении.

Протестующие держали в руках транспаранты с лозунгами на казахском и английском языках. В частности там заметны надписи:

"Токаев, останови репрессии;

свободу политическим заключенным;

уважайте права человека в Казахстане;

свободу мирным протестам".

Казахи вышли на протесты в США: смотрите видео

По данным издания на митинге выступали активисты казахско-американской ассоциации: Олжас Шайкен, Дармен Даменов, а также активисты молодежной американской партии "Free Kazakhs" (Эркин Қазақтар). Также на митинге был Серикжан Билаш – активист по правам казахов и тюркских народов в Китае.

Коротко о протестах в Казахстане

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 декабря 2021 года из-за роста цен на газ. Среди прочего требовали уменьшения влияния первого президента Нурсултана Назарбаева и его людей во власти.

5 января правительство ушло в отставку. В этот же день президент Казахстана Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Те одобрили введение контингента.

Так называемые "миротворцы" из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана вошли в страну якобы для стабилизации ситуации. 14 января войска Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана покинули Казахстан.​

Кроме того, еще раньше власти разрешили открывать огонь на поражение. Известно, что во время январских беспорядков в Казахстане погибло 225 человек, из них в крупнейшем городе Алматы – 149 человек.

Это начало оккупации территории Казахстана, – журналист об участии России в протестах – смотрите видео