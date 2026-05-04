Получит ли Украина антибаллистические ракеты от партнеров: что говорит Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что поставки антибаллистических ракет для Украины в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) будут продолжаться и в дальнейшем.

Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 4 мая, после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшейся в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Какое вооружение получит Украина?

Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили реализацию программы PURL и привлечение новых взносов от партнеров.

Важно, что есть подтверждение от Марка (Рютте, – 24 Канал), что программа работает и антибаллистические ракеты будут поставлять Украине и в дальнейшем,

– написал глава государства.

По словам президента, также важно углублять оборонное сотрудничество между Украиной и членами НАТО, реализовать совместные проекты и работать над совместным производством.

Отдельно Зеленский поблагодарил за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и участие в программе PURL, которая помогает защищаться от российских баллистических атак.

Справка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это совместная инициатива США и НАТО, направлена на обеспечение Украины критически важным вооружением за счет целевого финансирования поставок из США. В рамках этой программы страны-партнеры перечисляют средства в общий фонд в соответствии с согласованным с Украиной, США и НАТО перечнем приоритетных потребностей. Такой механизм позволяет лучше координировать помощь, ускорять закупки и оперативно поставлять на фронт вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский прибыл в Ереван: это первый за 24 года визит президента Украины в Армению.

Именно в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества, на котором присутствуют более 30 европейских лидеров и премьер-министр Канады. Среди участников: Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтери Орпо, Марк Карни, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.

Кроме Марка Рютте, Владимир Зеленский также встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По словам президента, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

Лидеры стран уже обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии.

