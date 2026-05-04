Получит ли Украина антибаллистические ракеты от партнеров: что говорит Зеленский
- Владимир Зеленский подтвердил, что поставки антибаллистических ракет для Украины в рамках программы PURL будет продолжаться.
- Программа PURL направлена на обеспечение Украины критически важным вооружением, а Марк Рютте подтвердил ее дальнейшую реализацию.
Владимир Зеленский заявил, что поставки антибаллистических ракет для Украины в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) будут продолжаться и в дальнейшем.
Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 4 мая, после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшейся в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
Какое вооружение получит Украина?
Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили реализацию программы PURL и привлечение новых взносов от партнеров.
Важно, что есть подтверждение от Марка (Рютте, – 24 Канал), что программа работает и антибаллистические ракеты будут поставлять Украине и в дальнейшем,
– написал глава государства.
По словам президента, также важно углублять оборонное сотрудничество между Украиной и членами НАТО, реализовать совместные проекты и работать над совместным производством.
Отдельно Зеленский поблагодарил за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и участие в программе PURL, которая помогает защищаться от российских баллистических атак.
Справка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это совместная инициатива США и НАТО, направлена на обеспечение Украины критически важным вооружением за счет целевого финансирования поставок из США. В рамках этой программы страны-партнеры перечисляют средства в общий фонд в соответствии с согласованным с Украиной, США и НАТО перечнем приоритетных потребностей. Такой механизм позволяет лучше координировать помощь, ускорять закупки и оперативно поставлять на фронт вооружение, которое сложно заменить европейскими аналогами.
Напомним, 4 мая Владимир Зеленский прибыл в Ереван: это первый за 24 года визит президента Украины в Армению.
Именно в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества, на котором присутствуют более 30 европейских лидеров и премьер-министр Канады. Среди участников: Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтери Орпо, Марк Карни, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.
Кроме Марка Рютте, Владимир Зеленский также встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По словам президента, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.
Лидеры стран уже обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии.
Военная помощь для Украины: последние новости
30 апреля стало известно, что Пентагон разблокировал 400 миллионов долларов военной помощи Украине, которую ранее принял Конгресс. Это произошло после нескольких недель давления американских законодателей, которые требовали объяснения задержки.
Ранее также сообщалось, что Пентагон рассматривал возможность перенаправить часть помощи, предназначенной для Украины, на Ближний Восток. Речь шла, в частности, о ракетах-перехватчиках ПВО в рамках программы PURL, через которую партнеры покупают американское вооружение для Киева.
Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала также заявлял, что риск сокращения поставок ракет к Patriot со стороны США является вполне вероятным. По его словам, для Украины это особенно опасно, потому что речь идет о ракетах, без которых сложнее сбивать баллистику.