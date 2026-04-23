Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 апреля.
Читайте также Дроны не будут долетать, – военный эксперт оценил прорывное решение СБС для сбивания "Шахедов"
Имеет ли Украина достаточно вооружения?
Зеленский заявил, что поставки оружия от США не прекратились, и поблагодарил партнеров за поддержку. По его словам, Украина поддерживает контакт с переговорщиками и рассчитывает на продолжение переговорного процесса с Соединенными Штатами, в том числе и в трехстороннем формате.
В то же время в контексте инициативы PURL Украина сталкивается с дефицитом, в частности речь идет о средствах противовоздушной обороны.
Справка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, которая предусматривает поставки Украине критически важного вооружения через целевое финансирование закупок продукции американского производства.
Недавно мы подписали крутой пакет с Германией, но там, скажем так, там такие сроки, которые стратегически нас усиливают, а тактически дефицит надо закрывать другим – другое искать источник,
– сообщил глава государства.
Он подчеркнул, что помощь США через программу PURL является важной для Украины, и поблагодарил все страны, которые приобщаются к ее финансированию.
Также Зеленский отметил, что Украина работает над развитием собственной системы противовоздушной обороны в сотрудничестве с европейскими странами, которые имеют мощные оборонные компании, в частности с Норвегией, Германией и Нидерландами.
Кроме этого, по его словам, Украина планирует обсудить такое сотрудничество и со Швецией.
Военная помощь для Украины: последние новости
22 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила Киев: она встретилась с министром обороны Михаилом Федоровым и его заместителем Сергеем Боевым. На встрече министры обсудили развитие возможностей ПВО, в частности участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противобаллистических решений.
15 апреля стало известно, что Украина получила зенитные ракеты для систем Patriot от Польши и Нидерландов. Ранее эти государства не раскрывали информацию о передаче такого вооружения Вооруженным силам Украины.
К вооруженной поддержке Украины присоединится и Германия: страна поставит несколько сотен управляемых ракет Patriot Gen P для противовоздушной обороны. Кроме того, в Украину поступят дополнительные немецкие пусковые установки ПВО IRIS-T.