Остановить нашествие России вряд ли могла бы какая-нибудь армия в Европе, – Павлюк о силе ВСУ

Александр Павлюк заявил, что во всех направлениях руководят украинские командиры, имеющие боевой опыт. Это касается и подразделений.

Об этом руководитель Киевской областной военной администрации сообщил в интервью "Радио Свобода".

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Любое подразделение станет подразделением только тогда, когда пройдет первое сражение. У нас за 8 лет созданы Вооруженные силы, которые прошли боевые действия и обстрелы. Я думаю, эти дни показали, что ВСУ заслуживают доверия,

– отметил генерал-лейтенант.

"То, что остановлена ​​группировка почти в 200 тысяч, даже возможно больше. Остановить это нашествие не могла бы любая европейская армия так, как это сделала украинская", – добавил Александр Павлюк.

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