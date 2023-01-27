Ситуация под Бахмутом и Угледаром чрезвычайно острая, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам. Он рассказал о ситуации в стране и на фронте.

Вечером 27 января глава государства обратился к украинцам. О чем говорил президент, пишет 24 Канал.

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Главное из обращения президента

О ситуации на фронте

Ситуация в Донецкой области очень сложная, под Бахмутом и Угледаром продолжаются тяжелые бои. Россияне не просто штурмуют позиции украинских защитников, а сознательно и безжалостно уничтожают города и села.

Ситуация на фронте, и в частности на Донбассе – под Бахмутом и Угледаром, остается очень острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них. Артиллерией, авиацией, ракетами. У российской армии нет дефицита средств уничтожения. И остановить ее можно только силой,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что наши воины, которые держат оборону на направлениях Донбасса – настоящие герои. И поблагодарил каждого из них за храбрость.

О скандале в Международном олимпийском комитете

Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе в парижской олимпиаде.

Владимир Зеленский сказал, что разочарован заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Он рассказал, что неоднократно с ним говорил и не понимает, что стало для него мотивом продвижения такой "инициативы". Глава государства подчеркнул, что "не бывает нейтральности, когда идет такая война".

Президент Украины подчеркнул, что говорить о российском участии в контексте олимпийского движения можно будет только после окончания российской агрессии, ведь "олимпийские принципы и война – фундаментально противоположны друг другу". Он пригласил Баха в Бахмут, чтобы тот своими глазами увидел последствия действий россиян.

Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом <...> Приглашаю господина Баха в Бахмут. Чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует,

– сказал президент.

О чем еще рассказал Зеленский

Президент пообщался сегодня со студентами, преподавателями и выпускниками Колледжа Европы в Натолине и Брюгге. Этот институт готовит специалистов для работы в европейских структурах и с европейскими структурами. Украина уже приступила к созданию такого колледжа в нашей стране. Он увеличит наш потенциал в отношениях с ЕС, в частности, кадровый потенциал.

Правительство Бельгии предоставит пакет поддержки для обороны Украины. Новая военная помощь усилит наше ПВО и увеличит мобильность украинских военных на поле боя.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Утром у "Меноры" в Бабьем Яру состоялась церемония памяти всех жертв Холокоста. "Даже в такое время, во время полномасштабной войны, Украина вместе со всем цивилизованным миром чувствует и разделяет боль, которая до сих пор остается в мире от преступлений нацизма", – сказал Зеленский.

Обращение Зеленского 27 января: смотрите видео