Остановите "Северный поток-2": российская экоактивистка устроила протест в Берлине – фото

Известная российская екоактивистка, политэмигрант Евгения Чирикова устроила в Берлине международный общеевропейский флешмоб против завершения газопровода в обход Украины "Северный поток-2". К акции присоединились известные политики и деятели культуры.

Евгения Чирикова в фейсбуке опубликовала фото с хэштегом #StopNordStream2.

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К флешмобу присоединились российские активисты и политические эмигранты. Среди них: оппозиционный политик Гарри Каспаров, российский музыкальный критик Артемий Троицкий, российский поэт Лев Рубинштейн, а также немецкий эколог, политик и режиссер-документалист Ребекка Хармс.



Акция против "Северного потока-2" / фото из фейсбука Евгении Чириковой



Российская экоактивистка устроила акцию в Берлине/ фото из фейсбука Евгении Чириковой

Что известно о Евгении Чириковой?

Евгения Чирикова стала широко известна в России после начала протестов против вырубки Химкинского леса в Подмосковье. После прессинга со стороны власти в 2015 она с семьей была вынуждена переехать в Эстонию.

Важно: Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"

Заметим, что в Германии разработали законопроект, который должен защитить газопровод в обход Украины "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС. Однако Бундестаг провалил голосование за эти правки.

В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2000 километров труб, что составляет более 80% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще несколько недель.



Маршрут "Северного потока-2": карта

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Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.