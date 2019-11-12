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      Остановите "Северный поток-2": российская экоактивистка устроила протест в Берлине – фото

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      Российская экоактивистка устроила протест в Берлине
      Российская экоактивистка устроила протест в Берлине / Фото из фейсбука Евгении Чириковой

      Известная российская екоактивистка, политэмигрант Евгения Чирикова устроила в Берлине международный общеевропейский флешмоб против завершения газопровода в обход Украины "Северный поток-2". К акции присоединились известные политики и деятели культуры.

      Евгения Чирикова в фейсбуке опубликовала фото с хэштегом #StopNordStream2.

      К теме: "Северный поток-2" – это оплата оружия России европейскими деньгами, – польский премьер

      К флешмобу присоединились российские активисты и политические эмигранты. Среди них: оппозиционный политик Гарри Каспаров, российский музыкальный критик Артемий Троицкий, российский поэт Лев Рубинштейн, а также немецкий эколог, политик и режиссер-документалист Ребекка Хармс.

      чирікова берлін північний потік 2 акція
      Акция против "Северного потока-2" / фото из фейсбука Евгении Чириковой

      чирікова північний потік 2 берлін акція
      Российская экоактивистка устроила акцию в Берлине/ фото из фейсбука Евгении Чириковой

      Что известно о Евгении Чириковой?

      Евгения Чирикова стала широко известна в России после начала протестов против вырубки Химкинского леса в Подмосковье. После прессинга со стороны власти в 2015 она с семьей была вынуждена переехать в Эстонию.

      Важно: Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"

      Заметим, что в Германии разработали законопроект, который должен защитить газопровод в обход Украины "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС. Однако Бундестаг провалил голосование за эти правки.

      В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2000 километров труб, что составляет более 80% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще несколько недель.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Кстати: Польский регулятор оштрафовал на рекордную сумму партнера "Северного потока-2"

      Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Протесты Украина – Россия Газ Газпром Газовый конфликт Северный поток-2
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