Зупиніть "Північний потік-2": російська екоактивіста влаштувала протест у Берліні – фото

Відома російська екоактівістка, політемігрантка Євгенія Чирікова влаштувала у Берліні міжнародний загальноєвропейський флешмоб проти завершення газопроводу в обхід України "Північний потік-2". До акції приєдналися відомі політики і діячі культури.

Євгенія Чирікова у фейсбуці опублікувала фото з хештегом #StopNordStream2.

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До флешмобу приєдналися російські активісти і політичні емігранти. Серед них: опозиційний політик Гаррі Каспаров, російський музичний критик Артемій Троїцький, російський поет Лев Рубінштейн, а також німецький еколог, політик і режисер-документаліст Ребекка Хармс.



Акція проти "Північного потоку-2"/ Фото з фейсбуку Євгенії Чирікової



Російська екоактивістка влаштувала акцію у Берліні/ Фото з фейсбуку Євгенії Чирікової

Що відомо про Євгенію Чирікову?

Євгенія Чирікова стала широко відома в Росії після початку протестів проти вирубки Хімкинського лісу в Підмосков'ї. Після пресингу з боку влади в 2015 вона з родиною була змушена переїхати до Естонії.

Важливо: Україна збирається заблокувати "Північний потік-2"

Зауважимо, що у Німеччині розробили законопроєкт, який має захистити газопровід в обхід України "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС. Однак Бундестаг провалив голосування за ці правки.

Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали більше 2000 кілометрів труб, що складає більше 80% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта

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Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.