Остановитесь на пару минут и сделайте то, что вас поддерживает. Резников выступил с призывом
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам с интересным призывом. Он советует каждому остановиться на несколько минут и сделать то что поддерживает.
Резников подчеркивает, что каждый день – это шаг к победе Украины и поражению оккупанта.
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К чему Резников призывает украинцев
Призываю всех граждан каждый день хоть на несколько минут останавливаться и делать то, что поддерживает лично вас, вашу силу. Потому что каждый из нас важен, каждый нужен стране,
– обратился Резников к украинцам.
Он призывает смотреть на небо, на любимое дерево, цветок; почитать книгу; связать перчатки или маскировочную сетку.
Согласитесь ничто так не ободряет, как любимые и родные люди. Так вот Министр обороны советует посмотреть на их фото. А если они рядом – объять, если далеко – написать смс, e-mail или позвонить.
Мысли материальны. И наши мысли тоже приближают нас к неизбежной победе над оккупантом. Общайтесь с близкими не только о войне,
– подчеркивает он.
Резников просит каждого украинца пытаться спать, ведь это очень важно. Кроме того, следует пить воду, а алкоголь оставить до победы.
"Каждый день – это шаг к нашей победе и их поражению!"
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Полный текст сообщения Алексея Резникова в Фейсбуке:
Впереди еще много испытаний. Будет очень сложно. Потому нельзя терять концентрацию.
Я понимаю, что миллионам людей сейчас очень тяжело. Есть усталость, у кого выгорание. Те, кто потерял близких или у кого родные под российскими обстрелами, нуждаются в особой поддержке. Равно как и те, кто потерял свой дом и не понимает, как жить дальше.
Обращаюсь ко всем – мы все одолеем! Никто даже мы сами до конца не понимали нашей силы. Потому не верили в себя.
Но сегодня мы все уверены – Украина не просто Государство, Украина – это большая семья! Мы можем ссориться, но стеной станем друг за друга.
Мы все одолеем.
Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы спасти тех, кто в когтях врага, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.
Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы укрепить армию и перезапустить экономику в условиях войны.
Очень сложно. Но мы сможем. Мы выстояли день, неделю, две недели. Мы защищаем наш дом уже третью неделю. Уверенно держим строй. Хотя для многих это все еще бесконечное 24 февраля.
Призываю всех граждан каждый день хоть на несколько минут останавливаться и делать то, что поддерживает лично вас, вашу силу. Ибо каждый из нас важен, каждый нужен стране.
Смотрите на небо, любимое дерево, цветок. Почитайте книгу. Свяжите перчатки. Или маскировочную сетку.
Посмотрите фотографии любимых, родных. Обнимите, если они рядом, напишите им смс или позвоните, если есть связь, напишите им e-mail о том, как вы будете отдыхать и путешествовать после победы.
Мысли материальны. И наши мысли тоже приближают нас к неизбежной победе над оккупантом. Общайтесь с близкими не только о войне.
Старайтесь спать. Не забывайте пить воду. Оставьте алкоголь на победу. Впоследствии мы все вместе отпразднуем.
Каждый день – это шаг к нашей победе и их поражению.
Давайте будем приближать победу каждый на своем месте – и пройдем этот путь быстрее.
Держим строй!
Слава Украине!