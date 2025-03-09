Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, заметив, что приостановление военной помощи уменьшает количество уничтоженных оккупантов. В любом случае Украина должна рассчитывать на свои силы.

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Как военная поддержка влияет на ситуацию на фронте

Офицер артиллерии отметил, что наша страна должна быть благодарна союзникам, которые помогали и продолжают поставки военной и гуманитарной поддержки. Партнеры Украины, по его словам, могут иметь другую конъюнктуру и свои интересы, по которым они будут действовать.

Так, хотелось бы больше боеприпасов – и к самому маленькому миномету, и самих снарядов, даже для тех же ракет HIMARS. Чем лучше боеприпас, тем дальше он может поразить цель и принести оккупантам горе,

– сказал он.

Враг же постоянно пытается закрывать свои потери на линии фронта, особенно на тех направлениях, где оккупанты проводят "мясные штурмы". В России продолжают набирать в армию контрактников и мобилизовать людей быстрыми темпами.

"От количества боеприпасов, дронов, средств поражения и патронов зависит и количество оккупантов, которых ежедневно уничтожают Силы обороны", – отметил Назаренко.

Важно! Для того, чтобы ВСУ уничтожали как можно больше оккупантов, привлекаем присоединиться к сбору по ссылке для 4 бригады НГУ "Рубеж" на наземные дроны. Именно они упрощают логистику для ВСУ, украинские военные могут дистанционно управлять наземными дронами без риска попасть под вражеский обстрел.

Офицер артиллерии добавил, что любая инициатива западных партнеров очень важна. Например, инициатива от Чехии по поставкам Украине крупнокалиберных боеприпасов.

Кстати, большинство республиканцев недовольны политикой Дональда Трампа по остановке поставок военной помощи. Сенаторы надеются, что такое решение является временным и не понимают, какую выгоду от этого получает Вашингтон.