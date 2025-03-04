Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Что известно о критике действия Трампа со стороны Ле Пен

По словам Марин Ле Пен, бесцеремонность решения США остановить помощь Украине "подлежит осуждению".

Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые занимаются патриотической защитой своей страны,

– заявила она.

По ее словам, никто не может заставить Соединенные Штаты продолжать свою поддержку, если Вашингтон больше этого не желает делать. Однако она отмечает, что "не дать Украине разумное время, чтобы перестроиться это очень сомнительно".

В то же время Ле Пен считает, что поставки оружия можно заместить, однако более критическими будет приостановление помощи в сфере разведки, а также в технологических и цифровых сферах.

Интересно, что после 2014 года Марин Ле Пен неоднократно высказывалась в поддержку Кремля. В частности, заявляла, что результаты "референдума" в Крыму "не вызывают никаких сомнений". Во время аннексии полуострова именно представители политсилы Ле Пен выступили в качестве "наблюдателей".

Однако с началом полномасштабной войны в 2022 году политик смягчила взгляды партии по некоторым вопросам. Ле Пен осудила вторжение, хотя и высказывала неоднозначные взгляды на членство Украины в ЕС и НАТО. Сейчас ее политсила даже избегает разговоров об общности своих взглядов с Трампом.