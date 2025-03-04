Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Дивіться також Ракети до ППО, артилерія, снаряди: як довго Україна протримається без військової допомоги США

Що відомо про критику дії Трампа з боку Ле Пен

За словами Марін Ле Пен, безцеремонність рішення США зупинити допомогу Україні "підлягає засудженню".

Це дуже жорстоко стосовно українських солдатів, які займаються патріотичним захистом своєї країни,

– заявила вона.

За її словами, ніхто не може змусити Сполучені Штати продовжувати свою підтримку, якщо Вашингтон більше цього не бажає робити. Проте вона наголошує, що "не дати Україні розумний час, щоб перелаштуватися це дуже сумнівно".

Водночас Ле Пен вважає, що поставки зброї можна замістити, проте більш критичними буде призупинення допомоги у сфері розвідки, а також у технологічних та цифрових сферах.

Цікаво, що після 2014 року Марін Ле Пен неодноразово висловлювалася на підтримку Кремля. Зокрема, заявляла, що результати "референдуму" у Криму "не викликають жодних сумнівів". Під час анексії півострова саме представники політсили Ле Пен виступили в якості "спостерігачів".

Проте з початком повномасштабної війни у 2022 році політикиня пом'якшила погляди партії щодо деяких питань. Ле Пен засудила вторгнення, хоча і висловлювала неоднозначні погляди на членство України у ЄС і НАТО. Зараз її політсила навіть уникає розмов про спільність своїх поглядів із Трампом.