В Bild описали три основных сценария развития событий после спора Зеленского и Трампа

Недавний конфликт в Белом доме повлияет на ход событий в мире. Однако различные эксперты расходятся в своих прогнозах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Издание собрало 3 основных сценария возможного развития ситуации.

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Какой самый мрачный сценарий

Военный эксперт Карло Масала, профессор Мюнхенского университета Бундесвера, считает, что все может закончиться без каких-либо гарантий безопасности для Украины. А недавнее заявление Владимира Зеленского – первый шаг в этом направлении.

Зеленский едет в Вашингтон, подписывает сырьевой договор, который Трамп ему предложит, и надеется, что после этого поставки оружия возобновится,

– прогнозирует события ближайших дней Масала.

И даже подписание соглашения не станет окончанием "унижений" президента Украины, ведь США будут настаивать на выборах, надеясь на победу пророссийского кандидата.

А потенциальный "мирный договор" с Россией продержится только при президентстве Трампа, после чего Путин снова нападет на Украину, а возможно и на страны Балтии или Молдову.

Мрачный сценарий №2

Политолог и профессор Кельнского университета Томас Йегер предполагает разделение Европы на сферы влияния США и России – так называемую "Ялтинскую конференцию 2.0".

Он считает, что публичный спор в Овальном кабинете был подготовкой к объявлению спланированной заранее остановки военной помощи Украине, а Зеленский и Трамп никогда не договорятся.

Украине придется обороняться остатками вооружения и с поддержкой Европы, которая, к сожалению, не сможет в полной мере компенсировать помощь США. Поэтому Путин, вероятно, усилит обстрелы крупных городов и нанесет значительно больше разрушений.

По словам Йегеря, Украина сможет продержаться без США "несколько месяцев, возможно, год" – все зависит от того, насколько быстро Путин нарастит вооружение.

Какой относительно позитивный сценарий для Украины

Оценка Стефани Бабст, эксперта по вопросам НАТО, является наиболее оптимистичной для Украины. По ее мнению, Россия вряд ли сможет достичь значительных территориальных успехов, даже в случае прекращения военной помощи США.

Если бы российская армия была настолько сильна, как об этом говорят, она бы уже продвинулась дальше в Донбассе. И они бы уже отбили свою собственную Курскую область. Но они продвигаются лишь небольшими шагами, платя за это огромную цену в людях и технике,

– отметила Бабст.

Несмотря на запоздалую и недостаточную западную помощь Украина смогла защитить две трети своей территории и разгромить Черноморский флот. Поэтому, по мнению эксперта, давить на Путина можно даже с только европейской поддержкой. Однако за стол переговоров агрессор сядет, "если Россия действительно получит болезненный удар".

К слову, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что остановка американской помощи станет "лучшим вкладом в дело мира". До этого США якобы были "главным поставщиком этой войны".