Сейчас идет поиск альтернатив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий нардепа, члена оборонного комитета Рады Федора Вениславского для РБК-Украина.

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Украинский ВПК способен нивелировать угрозы и риски

Так или иначе, из-за ограничений ситуация значительно усложнится. Некоторые системы ПВО и высокоточные РСЗО большой дальности могут поставлять только Штаты.

Поэтому сейчас идет поиск альтернативных источников получения критически важного оружия.

В первую очередь внимание обратят на обеспечение украинской ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак.

По словам Вениславского, сейчас Украина без системной поддержки США имеет запас прочности примерно на 6 месяцев.

Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают – и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет – над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять,

– сказал он.

Нардеп также отметил, что украинский военно-промышленный комплекс за 3 года стал способным "существенно нивелировать угрозы и риски".