Наразі триває пошук альтернатив. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар нардепа, члена оборонного комітету Ради Федора Веніславського для РБК-Україна.

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Український ВПК спроможний нівелювати загрози та ризики

Так чи інакше, через обмеження ситуація значно ускладниться. Деякі системи ППО та високоточні РСЗВ великої дальності можуть постачати лише Штати.

Тому наразі триває пошук альтернативних джерел отримання критично важливої зброї.

У першу чергу увагу звернуть на забезпечення української ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак.

За словами Веніславського, наразі Україна без системної підтримки США має запас міцності приблизно на 6 місяців.

Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють – і команда президента, і Верховна рада, і наш комітет – над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати,

– сказав він.

Нардеп також наголосив, що український військово-промисловий комплекс за 3 роки став спроможним "суттєво нівелювати загрози та ризики".