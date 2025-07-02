Генсек НАТО прокомментировал остановку США поставки критически важного оружия Украине

Накануне в Белом доме заявили о приостановлении США части военной помощи Украине. По данным СМИ, в частности, речь идет о ракетах для ПВО. Марк Рютте прокомментировал это решение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Fox News. Обратите внимание Украина не получала официальных сообщений, – Минобороны о приостановлении поставок от США Генсек НАТО об остановке США помощи Украине "В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем противовоздушной обороны", – заявил генсек НАТО. Марк Рютте также добавил, что Европа намерена усилить поддержку Украины.