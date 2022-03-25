Останутся без крутых IQOS, а потом и без всего остального, – Кулеба о выходе компаний из России

Крупные международные компании продолжают выходить с рынка страны-террористки из-за войны, которую она развязала в Украине. Однако некоторые еще остались и продолжают финансировать военную агрессию, исправно платя налоги. Именно на такие компании нужно давить.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что на Россию нужно влиять не только экономическими санкциями, но и выходом с ее рынка крупных международных компаний, которые являются налогоплательщиками и подпитывают экономику страны-террористки своей экономической деятельностью.

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Крупные компании продолжают отказываться работать в России

Кулеба рассказал, что в вопросе выхода с российского рынка международных компаний встречаются "качели", как с Renault. Эта компания сначала вышла с рынка страны-агрессора, а затем возобновила свою работу. После серьезной работы украинских дипломатов в Renault заявили, что решили окончательно перестать работать в России.

Я – человек справедливый. Поэтому, когда себя плохо ведут, я не стесняюсь, называю по имени и мы "бьем" их. Так же поступают президент и премьер-министр Украины. У нас здесь позиция четкая – если делают что-нибудь хорошее, то мы хвалим. Поэтому Renault сегодня хвалим за их мудрое и окончательное решение,

– заметил министр.

По словам Кулебы, 24 марта очень важное решение огласила компания Philip Morris. Министр отметил, что не хвалит производителей табачной продукции, однако хочет похвалить бизнес, поскольку Philip Morris объявил очень серьезное сокращение своей работы в России и сворачивание инвестиций.

Мы благодарны за это решение, но мы будем продолжать настаивать на том, чтобы полностью они вышли с российского рынка. Производители табачной продукции являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации. Короче говоря, останутся россияне без IQOS, без крутых IQOS компании Philip Morris. Это для начала, а потом останутся и без всего остального", – отметил министр.

Также Кулеба поблагодарил компанию Shell, которая осознала свои прошлые ошибки и сворачивает деятельность в России.

"Кроме того, они еще и выделили существенную гуманитарную помощь Украине. Поэтому не останавливаемся, продолжаем оказывать давление на Россию, продолжаем оказывать давление на то, чтобы западный бизнес выходил из России", – добавил министр.

Кулеба подытожил, что также продолжается борьба со всеми бизнесами в Европе, которые прикрывают страну-террористку или сочувствуют ее агрессии против Украины.

Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:

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