"Я не в розыске": во Львове ТЦК и полиция задержали псевдоактивиста Остапа Стахива

Во Львове задержали местного провокатора Остапа Стахива и доставили в ТЦК. Там он должен пройти военно-медицинскую комиссию. Мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

О задержании 31 октября сообщил соратник Стахива Жан Новосельцев.

Что известно об инциденте на заправке

Инцидент произошел на улице Луганской, недалеко от улицы Стрыйской.

По словам Новосельцева, к заправке WOG, где находился Стахив, подъехали два микроавтобуса с правоохранителями и людьми в оливковой форме.

На опубликованных кадрах слышно, как Стахив выкрикивает фразу "Я не в розыске", после чего садится в автомобиль, а трансляция внезапно обрывается. Соратник фигуранта заявил, что неизвестные выбили телефон прямо во время выхода в эфир.

Во Львовском областном ТЦК и СП подтвердили, что Стахива доставили в один из районных центров комплектования.

По данным ведомства, с 6 марта 2026 года он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

В настоящее время мужчина проходит ВВК, которая должна определить его годность к военной службе.

Если его признают годным и у него не будет отсрочки или бронирования, к нему будут применены дальнейшие процедуры в соответствии с законодательством о мобилизации.

В ТЦК также подчеркнули, что публичность, профессия и количество подписчиков в соцсетях не освобождают от выполнения воинского долга.

Что известно о делах Остапа Стахива

Осенью 2024 года Стахиву пред предъявили подозрение в мошенничестве и препятствовании деятельности ВСУ. В декабре того же года он вышел из СИЗО после уплаты залога в размере 908 тысяч гривен.

По данным СБУ, после начала полномасштабной войны Стахив распространял утверждения о том, что Россию якобы спровоцировали на вторжение другие страны.

Кроме того, во время одного из прямых эфиров он раскрыл точное местонахождение подразделения ВСУ и личного состава одного из отделов ТЦК в Ровенской области.

Также Стахив организовал онлайн-курсы под видом журналистского обучения. За 7 тысяч гривен участникам обещали журналистские удостоверения, в том числе международного образца. Среди прочего, на курсах учили противодействовать мобилизации.

Отметим, что Стахив стал известен как один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине в 2020 году.