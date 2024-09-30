Скандальному псевдоактивисту Стахиву снова не избрали меру пресечения

Одиозному псевдоактивисту и известному антивакцинатору Остапу Стахиву, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве, в третий раз не избрали меру пресечения.

Стахив подал ходатайство об отводе судьи. Об этом из зала суда сообщили корреспонденты hromadske.

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Стахиву до сих пор не избрали меру пресечения

Согласно положению о бесплатной правовой помощи, Стахиву назначили адвоката – Владимира Яцишина. Впрочем, подозреваемый отказался от него, сам адвокат также объявил отказ от защиты Стахива, поскольку он имеет двух адвокатов.

Уже 30 сентября на суд Стахив пришел со своими сторонниками, как отмечает издание, вместе они травили журналистов, которые также пришли на заседание. Стахив показывал свое псевдоудостоверение журналиста и сравнил себя с диссидентами.

Хмара, Калинец, Стус. Это были политически преследуемые заключенные... Они (правоохранители – 24 Канал) пришли ко мне в дом, чтобы вручить два подозрения. Это лжецы и обманщики. Ко мне приходит месть за то, что они проиграли мне дело в Киево-Печерском суде., Это месть за то, что я говорю правду,

– заявляет он.

Сообщается, что один из представителей защиты Михаил Магарский, который вместе с подозреваемым не пришел на два предыдущих заседания, подал ходатайство об ознакомлении с материалами заседаний. Судья Виктор Романюк удовлетворил его и объявил перерыв на 20 минут для ознакомления стороны защиты.

Позже Стахив подал заявление об отводе суде и в судебном заседании объявили перерыв.

Напомним, 25 сентября правоохранители сообщили о подозрении львовскому псевдоблогеру Остапу Стахиву за "слив" локаций Вооруженных сил Украины и мошенничество. В соцсетях он утверждал, что российскую агрессию якобы вызвали "третьи страны".