Об этом сообщает "Крымский ветер".

Где скрывается Черноморский флот России

Мониторинговый ресурс опубликовал фото.

На переднем плане возле пустого дока в Севастопольской бухте сейчас пришвартовано спасательное судно "Эпрон", построенное еще в 1959 году.

По акватории бухты также перемещается поврежденный ракетный катер проекта 1241 "Молния", выпущенный в 1980-х годах. Часть надстройки судна полностью отсутствует и замаскирована сетками.

В Сухарной бухте наблюдатели обнаружили большой десантный корабль проекта 775, который ранее неоднократно подвергался поражениям.

Рядом с ним находится большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир". Этот корабль был критически поврежден еще в 2023 году в результате ракетного удара Сил обороны Украины.

Скрытый Черноморский флот России / Фото "Крымского ветра"

Напомним, что продолжается операция под названием "МоЛоЧКа", призванная заблокировать передвижение судов теневого флота России в Керченском проливе, Азовском море и северо-восточной части Черного моря. В течение августа бойцы СБС поразили 36 плавсредств оккупантов. Общее же число с начала июля достигло 242 единиц, из которых 134 были подбиты в Азовском море и 108 – в Черном море.