Равнодушие командования поражает: из-за огромных потерь россияне массово хоронят чужих родных

Сводная российская оккупационная армия несет невероятные потери на Донбассе уже почти год. При этом все морги, расположенные как вблизи фронта, так и в глубоком тылу, превратились в настоящие промышленные площадки, где по частям собирают тела погибших россиян и переправляют их в Ростовскую область.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, штаты моргов на временно подконтрольной России территории Донбасса и Луганской области за 2022 год разрослись не менее чем в три раза. При этом полноценно справиться с наплывом трупов захватчиков ни одно из предприятий не способно даже при работе в режиме 24/7.

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Несмотря на тот факт, что российские войска, зэки и наемники группы "Вагнера", а также представители других группировок предпочитают не выносить с поля боя тела своих погибших и раненых товарищей по оружию, морги Донбасса буквально завалены горами "Ванек".

Завозят самосвалами и высыпают прямо перед постройками

Невероятная нагрузка, которая привела к переполнению вообще всех моргов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", произошла в конце декабря 2022 года и продолжается до сих пор. Связана она со стремительной активизацией боевых действий на разных направлениях в Донецкой области.

Поскольку российское командование решило продемонстрировать Путину свои успехи, а с потерями захватчики вообще не считаются, даже та часть тел, вывезенная из донбасских степей, оказалась способной парализовать работу моргов.

Сначала в специализированные учреждения привозили в основном тела зэков и наемников группы Вагнера, однако впоследствии их прекратили принимать во всех моргах Донбасса, кроме Луганска.

Павших под Бахмутом и Соледаром, которых чудом вытащили с поля боя, складывали в горы на землю, после чего загружали экскаватором в кузова самосвалов. Уже потом "груз 200" развозили по моргам ближайших городов Донбасса.

Однако предприятия начали выставлять владельцу частной армии счета за хранение тел. Мол, льготные бесплатные места занимают только российские военные, которых тоже некуда девать, поэтому за сбор каждого набора рук, ног и туловища в один гроб группа "Вагнера" должна платить по 30 тысяч рублей.

Понятно, что Пригожин от таких "лишних" затрат сразу отказался, а тела начали возить исключительно на Луганщину. Ведь областной морг этого региона фактически опорный и вынужденно принимает всех "постояльцев".

Чуть позже, в начале января, к пригожинским опричникам добавились еще и российские десантники и морпехи, которых командование "спецоперацией" перебросило на штурм Соледара, Клещиевки и Бахмута, а также Угледара. Четвертая категория погибших на Донбассе состоит из мобилизованных в разнообразные мотопехотные подразделения россиян, которых гонят в бой под Кременной и Сватовым.

Останки всех этих ликвидированных оккупантов обычно просто высыпают перед моргами, после чего санитары иногда пытаются идентифицировать тела. Впрочем, из-за огромного потока "клиентов", а также крайне плохого состояния останков сделать это возможно только с помощью тщательных исследований или анализа ДНК. На это у судмедэкспертов и работников моргов обычно нет ни времени, ни желания. Поэтому в случае, если на теле не находят никаких опознавательных знаков, в гроб кладут какие-то неопознанные останки и подписывают рандомной фамилией из списка привезенных. В некоторых случаях туловище комплектуют конечностями с помощью лопаты.

Русские матери повально хоронят чужих детей

После сборки тел в моргах Донбасса примерно 30% гробов отправляют в Ростов-на-Дону. Остальные погибшие закапывают на местных кладбищах.

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Уже в Ростове, еще с 2014 года ставшем перевалочным пунктом не только для обеспечения российских войск, но и центром приема ликвидированных оккупантов, местные специалисты проводят идентификацию и сортировку погибших для их дальнейшего отправления родственникам. Впрочем, из-за большого потока тел тамошние специалисты с первым пунктом вообще не заморачиваются.

Именно поэтому, по данным украинских спецслужб, по всей России очень распространенным явлением являются похороны семьями не своих отцов/мужей и сыновей. Поскольку нагрузка на морги слишком велика, а большинство погибших хоронят в закрытых гробах, военное командование и профильные службы логично рассудили, что тратить время, деньги и силы для идентификации каждого ликвидированного нет никакого смысла.

Только за январь количество жалоб к должностным лицам российского минобороны на перепутывание тел погибших увеличилось по меньшей мере на 40%. И это только начало, поскольку тактика наступления на позиции ВСУ пехотными волнами со стороны Москвы будет в дальнейшем внедряться на всех уровнях.