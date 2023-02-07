Равнодушие командования поражает: из-за огромных потерь россияне массово хоронят чужих родных
Сводная российская оккупационная армия несет невероятные потери на Донбассе уже почти год. При этом все морги, расположенные как вблизи фронта, так и в глубоком тылу, превратились в настоящие промышленные площадки, где по частям собирают тела погибших россиян и переправляют их в Ростовскую область.
По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, штаты моргов на временно подконтрольной России территории Донбасса и Луганской области за 2022 год разрослись не менее чем в три раза. При этом полноценно справиться с наплывом трупов захватчиков ни одно из предприятий не способно даже при работе в режиме 24/7.
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Несмотря на тот факт, что российские войска, зэки и наемники группы "Вагнера", а также представители других группировок предпочитают не выносить с поля боя тела своих погибших и раненых товарищей по оружию, морги Донбасса буквально завалены горами "Ванек".
Завозят самосвалами и высыпают прямо перед постройками
- Невероятная нагрузка, которая привела к переполнению вообще всех моргов в так называемых "ДНР" и "ЛНР", произошла в конце декабря 2022 года и продолжается до сих пор. Связана она со стремительной активизацией боевых действий на разных направлениях в Донецкой области.
- Поскольку российское командование решило продемонстрировать Путину свои успехи, а с потерями захватчики вообще не считаются, даже та часть тел, вывезенная из донбасских степей, оказалась способной парализовать работу моргов.
- Сначала в специализированные учреждения привозили в основном тела зэков и наемников группы Вагнера, однако впоследствии их прекратили принимать во всех моргах Донбасса, кроме Луганска.
- Павших под Бахмутом и Соледаром, которых чудом вытащили с поля боя, складывали в горы на землю, после чего загружали экскаватором в кузова самосвалов. Уже потом "груз 200" развозили по моргам ближайших городов Донбасса.
- Однако предприятия начали выставлять владельцу частной армии счета за хранение тел. Мол, льготные бесплатные места занимают только российские военные, которых тоже некуда девать, поэтому за сбор каждого набора рук, ног и туловища в один гроб группа "Вагнера" должна платить по 30 тысяч рублей.
- Понятно, что Пригожин от таких "лишних" затрат сразу отказался, а тела начали возить исключительно на Луганщину. Ведь областной морг этого региона фактически опорный и вынужденно принимает всех "постояльцев".
Чуть позже, в начале января, к пригожинским опричникам добавились еще и российские десантники и морпехи, которых командование "спецоперацией" перебросило на штурм Соледара, Клещиевки и Бахмута, а также Угледара. Четвертая категория погибших на Донбассе состоит из мобилизованных в разнообразные мотопехотные подразделения россиян, которых гонят в бой под Кременной и Сватовым.
Останки всех этих ликвидированных оккупантов обычно просто высыпают перед моргами, после чего санитары иногда пытаются идентифицировать тела. Впрочем, из-за огромного потока "клиентов", а также крайне плохого состояния останков сделать это возможно только с помощью тщательных исследований или анализа ДНК. На это у судмедэкспертов и работников моргов обычно нет ни времени, ни желания. Поэтому в случае, если на теле не находят никаких опознавательных знаков, в гроб кладут какие-то неопознанные останки и подписывают рандомной фамилией из списка привезенных. В некоторых случаях туловище комплектуют конечностями с помощью лопаты.
Русские матери повально хоронят чужих детей
После сборки тел в моргах Донбасса примерно 30% гробов отправляют в Ростов-на-Дону. Остальные погибшие закапывают на местных кладбищах.
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Уже в Ростове, еще с 2014 года ставшем перевалочным пунктом не только для обеспечения российских войск, но и центром приема ликвидированных оккупантов, местные специалисты проводят идентификацию и сортировку погибших для их дальнейшего отправления родственникам. Впрочем, из-за большого потока тел тамошние специалисты с первым пунктом вообще не заморачиваются.
Именно поэтому, по данным украинских спецслужб, по всей России очень распространенным явлением являются похороны семьями не своих отцов/мужей и сыновей. Поскольку нагрузка на морги слишком велика, а большинство погибших хоронят в закрытых гробах, военное командование и профильные службы логично рассудили, что тратить время, деньги и силы для идентификации каждого ликвидированного нет никакого смысла.
Только за январь количество жалоб к должностным лицам российского минобороны на перепутывание тел погибших увеличилось по меньшей мере на 40%. И это только начало, поскольку тактика наступления на позиции ВСУ пехотными волнами со стороны Москвы будет в дальнейшем внедряться на всех уровнях.