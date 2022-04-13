Будет ли дефицит на рынке комплектующих

Весна – пора "переобувать" свой автомобиль. Однако нынешний сезон совсем не похож на предыдущие. Война с Россией внесла свои коррективы во все сферы жизни украинцев, и автомобильная отрасль – отнюдь не исключение.

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Поставку автомобильных деталей, шин и дисков усложняют разрушенная инфраструктура, оккупация отдельных территорий и активные боевые действия. Не считая того, поставлять продукты трудно из-за блокировки морских портов. Да и основные поставщики шин стали завозить меньше продукции, а имеющаяся в Украине находится под угрозой обстрелов.

Так, недавно российские оккупанты уничтожили один из крупнейших складов автомобильных запчастей в Украине, где хранились комплектующие на сумму более 460 миллионов гривен.

Все эти факторы указывают на то, что "переобуть" автомобиль станет дороже. Есть смысл обратить внимание на вторичный рынок в интернете, где можно найти почти новую резину или в хорошем состоянии.

Восстановление рынка

Если меня спросят, восстановился ли украинский рынок шин и дисков и достаточно ли предложений, уверенно отвечу "да"! Несколько цифр: сравнивая период с 9 февраля по 9 марта, количество созданных объявлений на нашей платформе упало с примерно 200 тысяч в несезон до 150 тысяч в сезон, когда обычно предложение растет в среднем на 20 – 30%.

Чтобы изменить ситуацию и поддержать рынок, мы начали в течение марта стимулировать продавцов.

Что касается регионов, то в рубрике "Автошины" мы видим повышенную активность по количеству размещаемых объявлений в Кировоградской, Волынской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областях. При этом острая необходимость в покупке шин – на оккупированных территориях, в Луганской и Донбассе, а также в Полтавской и Винницкой областях, где наибольшее количество отзывов на одно объявление.

Как изменились цены на шины за год

Еще в мирное время мировые производители предупреждали о грядущем росте цен на автомобильные шины. Все – из-за значительного удорожания логистических услуг и сырья и дефицита колес. Мы в категории "Запчасти" видим, что ценник на новые шины уже начинает меняться.

Шины R15 – входят в тройку самых популярных для легковых автомобилей по поисковым запросам и количеству объявлений в марте. Количество отзывов почти вдвое превышает количество предложений на платформе. Средняя цена одной такой шины составляет примерно 1500 гривен, что на 222 гривны дороже, чем в марте прошлого года.

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Шины R22 также пользуются популярностью среди водителей, ведь очень универсальны. В резину этого диаметра "обувают" легковые автомобили, кроссоверы, джипы и даже спецтехнику и квадроциклы. По сравнению с 2021 годом, эти шины подорожали в среднем на 470 гривен. За новую шину диаметром 22 дюйма в марте просили около 5 500 гривен. Отмечу, что этот тип сейчас важен на экономическом фронте, ведь используется для сельхозтехники и других габаритных машин.

Среди распространенных предложений – шины диаметром R16. Стоимость используемых в марте составила в среднем 1 240 гривен за штуку, а новых – 1 800 гривен. За подержанную резину R17 предлагали цену в 1500 гривен и 2213 гривен за новую. По сравнению с 2021 годом, пока цены не изменились.

Какие шины выбрать: новые или б/у

Считается, что новые шины будут служить длиннее и надежнее. Однако в условиях войны удачно подобранная резина будет хорошо служить несколько лет и значительно сэкономит деньги. Часто шины в почти идеальном состоянии предлагают продавцы, продавшие авто и купившие машину с другими размерами колес.

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Потенциально удачным способом к войне было также приобретение резины на сервисе шиномонтажа, где ее обычно хранят в правильном положении, следят за уровнем износа, а также помогают подобрать альтернативные варианты. Сейчас это сделать сложнее, потому что не все сервисы открыты. Итак, лучшим вариантом пока остается поиск и заказ в онлайне.

Напоследок добавлю: да, импорт комплектующих в Украину переживает не лучшие времена. Однако благодаря широкому вторичному рынку водители все же имеют выбор хороших шин и дисков для своих автомобилей. Во-первых, продавцов в онлайне стимулируют выгодные предложения и скидки на размещение объявлений. Во-вторых, разные компании совместно с логистическими партнерами предлагают доставку пересменки для автомобиля, так что даже в условиях войны украинцы будут "на ходу".

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