Союзные войска высадились в Нормандии 6 июня 1944 года. Переход Атлантического вала положил начало концу нацизма. Когда речь идет о D-day, обычно представляют мужчин, масштабные баталии на побережье, высадки десантов и тысячи смертей. Однако это лишь общеизвестная часть истории, приведшей к победе над Гитлеровской Германией.

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Остальная часть оставалась долгое время засекреченной, ведь в ней участие принимали спецслужбы. Британское МІ6, SOE, американское ЦРУ и многие другие. Когда документы о закулисных баталиях нормандского противостояния вынырнули на поверхность, выяснилось, что высадка союзников стала возможной в том числе и благодаря женщинам.

Детство Одетты Хэллоус

Хэллоус родилась в конце апреля 1912 года французском Амьене. Отец был героем Первой мировой, а кроме того работал менеджером банка. Так что денег в семье хватало.

Беды начались с 1918 года, когда главу семьи убили в Вердене, незадолго до перемирия. Маленькая Одетта заболела полиомиелитом и была частично прикована к постели. На этом страдания ребенка не закончились.

В течение трех с половиной лет из-за недуга она потеряла зрение. И как бы это странно ни звучало, но именно это событие помогло ей пережить немецкий плен. Особых надежд в детстве на Одетту никто не возлагал. Да и никто не надеялся, что она выздоровеет.



У Одетты с мужем появились три дочери / Фото PA

Однако ближе к подростковому возрасту Одетта полностью выздоровела, вернув себе зрение. Уже в конце 1920-х годов она познакомилась с англичанином Роем Сенсоном, пара переехала в Британию. Жизнь там была спокойной, все шло как по маслу. В браке у них появились три дочери.

Неизвестно, как бы Одетта жила дальше, если бы на свет не надвигалась Вторая мировая.

Как Одетта попала в ряды британских спецслужб

Муж ушел в ряды военных, а она осталась с детьми одна. К слову, она тоже хотела присоединиться к борьбе против нацистов. Однако тогда женщинам в рядах военных было не просто. Максимум, что ее ожидало – помощь на фронте в рядах медиков.

Многие женщины, конечно, имели опыт за плечами. Однако большинство просто не подходили для разведывательной работы. Они могли знать сколько угодно языков, это значительно упрощало им жизнь. И все же – разведка – мужское дело. Себастьян Фолкс Писатель

В ряды британских спецслужб Одетта попала по воле случая. В 1942 году Адмиралтейство короны по радио обратились ко всем гражданам с просьбой прислать им в офис фотографии французских побережий. Полученные снимки планировали использовать для формирования карт местности. Там знали, что гитлеровские силы заставят все минами и препятствиями.

У Одетты Хэллоус были семейные фотографии, поэтому она не мешкая отправила их в Адмиралтейство. Точнее думала, что отправила. Она случайно прислала их в офис войны, орган, руководивший британской армией.

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Там внимание на эти фото и сопровождавшее их письмо обратили представители спецслужбы SOE. В ведомстве отметили ее патриотизм и желание помочь родине. В то же время Хэллоус отлично владела французским.

Поэтому когда ей предложили стать частью команды, она не думала ни секунды – детей оставила в монастыре, где они жили и учились, а сама уехала учиться разведывательному мастерству.

Одетта Хэллоус рассказывала, что с дедушкой они часто были на могиле ее отца. Дедушка говорил, что когда им с братом будет лет по 20 – 25, начнется новая война и тогда они поймут, что надо будет встать и пойти защищать свою страну.

Так делал наш отец, и так сделали мы,

– сказала шпионка Одетта Хэллоус.

Обучение и подготовка Хэллоус к работе

Учеба и подготовка к работе во Франции были нелегкими. Помимо занятий по стрельбе и десантированию, будущих шпионов проверяли и психологи. Одетта сразу получила не очень положительную характеристику.

С одной стороны ее называли патриотическим, решительным и целеустремленным человеком. С другой же – несносной женщиной. Несмотря на то, что ее научили практически всему, что должны уметь шпионы, то есть специфики и правилам пользования радиоприемниками, передачи информации, общения с немецкими офицерами и спецслужбами, в итоге ее назначили в медицинское крыло.

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Одетта должна была помогать спасать ценных для британской разведки людей. Это не та работа, которой ожидала женщина, но и спорить она не стала. Выбор перед ней не стоял: либо она соглашается, либо покидает ряды спецслужб.

Поэтому пройдя подготовку, в начале ноября 1942 года Одетта Хэллоус отправилась с первыми задачами в оккупированную Францию.

Когда британцы ссылали во Францию женщин, то большинство из них работали курьерами, которые доставляли сообщения. А уже организацией шпионской сети занимались мужчины. Их десантировали где-то на побережьях. Тогда все работали в группах: связисты, разведчики и курьеры. Себастьян Фолкс Писатель

Первая задача шпионки в оккупированной Франции

Во Франции женщину ждала работа с членами Движения Сопротивления. Она должна была стать той, кто поможет прятать людей, за которыми охотились немецкие спецслужбы. Работа довольно непростая, да и вовсе отличалась от того, к чему готовилась Одетта.

Нужно было организовать подпольные штаб-квартиры, где при необходимости люди могли прятаться, получить воду, еду и безопасно осесть, чтобы придумать план действий. Параллельно Хэллоус работала курьером, ведь со знанием французского легко обходила нацистские патрули.



Хэллоус работала курьером / Фото Imperial War Museums

В рядах "Маки" ее уважали и ценили, ведь она была той, кто помогал бежать другим. К слову, она была не единственным агентом, которая имела такое задание.

Поскольку такие штабы были разбросаны по всей стране, Одетта должна была держать связь с другими работниками спецслужб, чтобы при необходимости легко перенаправлять людей в нужные места. Ее преданность работе привела к тому, что из обычной курьерши она превратилась едва ли не в лидера французского Сопротивления.

Во время работы во Франции, руководителем Одетты Хэллоус был офицер SOE Питер Черчилль. Помимо своих главных задач, Одетта, чье кодовое имя было Лиса, работала его личным курьером.

В разведывательном обществе Питера Черчилля не очень то и любили. В мире спецслужб он был "плейбоем", который полагался на инстинкты и импровизацию, чем на четкий план и протоколы действий. Такими же терминами можно и охарактеризовать всю спецслужбу SOE, которую создали для диверсионных операций против немцев.

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Та же МИ6 – полная противоположность. Агенты работали очень тайно и лишний раз не устраивали провокационных или громких дестабилизирующих работ. К слову, Питер Черчилль не имеет абсолютно ничего общего с британским премьером. Они просто имели одинаковую фамилию.

Однако только благодаря общей фамилии с таким великим политиком и Питеру, и Одетте удалось выжить на войне. Если бы не легенда про племянника премьер-министра, с которым Хэллоус якобы была обручена, их обоих бы замучили до смерти.

Эту легенду придумала сама Хэллоус и заранее предупредила своего руководителя, что будет придерживаться этой истории в случае захвата. Креативное мышление и "нестандартный" характер – это первое, что приходит на ум, когда звучит имя Одетты Хэллоус.

Черчилль и Хэллоус попали на крючок шпиона

Долго оставаться в тени и прятать британских агентов или французских членов движения сопротивления Одетте не было суждено. Оккупированная Франция кишела немецкими шпионами. Один из них – Гюго Блейхер, офицер немецкого Абвера, отдел контрразведки. Его главной задачей во Франции был поиск вражеских шпионов.

Справлялся он с этой задачей даже лучше, чем от него ожидали. Блейхер был мастером перевоплощения. Его образы и легенды не имели зацепок, что позволяло ему свободно гулять даже между рядов "Маки". В 1943 году на его крючок попались Черчилль и Хэллоус.



Кодовое имя Одетты – Лиса / Кадр из фильма"Одетта"

Блейзер выдумал историю, будто он немецкий полковник, который очень хочет наладить контакты, чтобы положить конец войне. Он смог выпытать у французов, где именно прячутся Питер и Одетта, и когда ему выдали нужную информацию – заявился к ним в отель вместе с гестапо.

Что интересно, еще перед тем, как Блейхер отправился на задержание британских агентов, Питер Черчилль связывался с SOE и докладывал о так называемом полковнике Анри. В ведомстве ему быстро ответили, что Анри на самом деле охотник за шпионами и если он узнал, где живут агенты, то оттуда надо бежать.

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Но паковать чемоданы было поздно. Гюго Блейхер уже ждал на пороге с бойцами гестапо. Совсем не удивительно, что в руки Блейхера попала Одетта Хэллоус. Это логично, она не имела шпионского опыта, прошла лишь экспресс-подготовку и вряд ли знала обо всех нюансах работы в разведывательной сфере.

Но Питер Черчилль был командиром, поэтому знал, как устроен мир разведчиков. Знал, что такое сотрудничество с нацистами. Явно догадывался, что гестапо ведет на них охоту. И вместо того, чтобы удрать – решил остаться, чтобы попасть в плен. Больше всего во всей этой ситуации пострадала сама Одетта.

Пытки Одетты Хэллоус

Одетту содержали в тюрьме Фресн недалеко от Парижа. Это вторая по величине тюрьма в стране. Там женщину ждали допросы и пытки. Нацисты пытали ее раскаленным металлом – прижигали ей спину, чтобы она выдала информацию о дислокации членов Движения Сопротивления.

Когда британка отказалась говорить, ей по-одному вырвали все ногти на пальцах ног. И даже после этого Одетта не сломалась. После того, как нацисты поняли, что Одетта не скажет ни слова – ее хотели казнить. Единственное, что помогло выжить – легенда о Черчилле.



Одетту удерживали в тюрьме Фресн / Фото Wikimedia Commons

Она заявила, что станет полезной во время обмена. Нацисты и сами знали, что эту войну они не выиграют, и когда придет время сдаваться в руки союзников – Одетта может пригодиться. В то же время, возможно, посидев в камере она расколется и выдаст своих. Поэтому ее решили не убивать.

Питеру Черчиллю в плане пыток повезло больше. Конечно, что ему тоже перепало, но его мучили не так сильно и не так долго. Все-таки легенда о племяннике премьера сработала.

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Уже после войны, когда Одетту Хэллоус спрашивали о том, как ей удалось пережить все нацистские издевательства, женщина ответила следующее: "Я была вынуждена терпеть. Меня грела мысль о том, что каждая минута, которую они потратили на то, чтобы меня сломать – дарит мне еще одну минуту жизни".

Перевод в концентрационный лагерь

Не сломанную даже в тюрьме Одетту решили перевести в концентрационный лагерь в Германии. Ревенсбрюк – больше известный как "Женский ад". Такое название он получил из-за того, что до 1941 года был исключительно местом содержания и пыток женщин.



Ревенсбрюк известен как "Женский ад" / Фото German Federal Archives

За все время войны через это место прошло более 120 тысяч женщин, более 90 тысяч – погибли. Узницам неделями могли не давать пищу, поэтому процветал каннибализм. Пленные ели тела уже мертвых узниц. Все это сопровождалось тяжелым трудом и издевательствами со стороны охранников Ревенсбрюка.

Одетту бросили в камеру-одиночку, полностью замурованную, туда не проходил даже малейший луч света. Месяцы в сплошной темноте, наедине. Но с таким методом пыток нацисты не угадали. Жизнь подготовила Одетту Хэллоус даже к такому испытанию.

Меня оставили в темной комнате. Но я более 3 лет жила без света. В детстве была слепой. Поэтому там в темноте я представляла себе разную жизнь, картины и придумывала песни. Только раз в месяц ко мне наведывались, чтобы проверить, жива ли я,

– рассказывала Одетта Хэллоус.

Выйти из лагеря удалось уже в 1944 году после того, как Францию освободили из-под оккупации. Послевоенная жизнь была медом, прекратилась постоянная разведка, исчезли пытки.

Одетта вернулась к жизни домохозяйки

В 1946 году Одетта разошлась со своим мужем и вышла за Питера Черчилля. Но даже он не смог ее удержать. И уже в середине 1950-х годов у нее началась новая жизнь и новые приключения. Точнее, их отсутствие. От шпионки Одетта вернулась к образу жизни домохозяйки. Но уже популярной.



Хэллоус была обычной женщиной в мирное время / Фото BBC

Она ходила на интервью, встречалась с людьми, с которыми когда-то служила. Стала обычной женщиной в мирное время, но с очень необычной историей. Она доказала всему миру, что женщины могут делать то, что раньше считали исключительно мужскими задачами.

Хэллоус стала человеком, о котором слагают легенды и песни, берут пример и стараются подражать во всем.

Одетта Хэллоус стала одной из немногих женщин, которой удалось пройти войну в составе ведомства SOE да еще и пережить нацистские пытки. В истории было немало выдающихся шпионов, которые перевернули ход событий, но не смогли выбраться из немецкого плена.

Хэллоус стала исключением

Как известно, с вражескими шпионами немцы переговоров не вели и даже не пытались обменять. Одетта Хэллоус стала исключением. Даже больше – она стала первой женщиной, которую наградили британским Георгиевским крестом и французским орденом Почетного легиона.

Некоторые историки считают, что Одетта Хэллоус не заслуживает признания и награды, которые она получила после войны. Они отмечали, что все ее отличия достались лишь потому, что ей удалось выжить в плену. Ведь коллеги Одетты таких почестей не получили. Хотя на них тоже охотились по меньшей мере 16 вражеских ведомств.

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Наибольшее возмущение у коллег по службе возникло после того, как об Одетте Хэллоус начали снимать фильмы и приглашать ее на интервью. Некоторые члены британской разведки и представители движения сопротивления утверждали, что женщина была всего лишь курьером и не заслуживает такую известность и широкое признание.

Может и так, но ей надо отдать должное. Даже как курьер – Одетта знала слишком много. И могла с легкостью прекратить все свои страдания просто выдав немцам имена членов движения сопротивления и их дислокацию.

Она могла бы просто рассказать, какие сообщения передавала в SOE и как устроена вся кухня изнутри. Но она этого не сделала. Удержала секрет и кто знает сколько жизней так спасла.