Зимний поход кремля – оставит ли россия Європу без газа: разговор с Михаилом Шейтельманом

В кремле решили заморозить Европу зимой, чтобы заставить идти на какие-то уступки и переговоры по Украине. Решится ли Европа дать бой энергетическому шантажу и готовы ли правительства европейских стран отказаться от российских газа и нефти?

Своими мыслями на этот счет поделился политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с ведущей 24 канала Дарьей Кудимовой.

Интересно Будет ли Европа и дальше поддерживать Украину

Испугается ли Европа энергетического шантажа

Прозвучало интересное заявление от Урсулы фон дер Ляйен – президента Еврокомиссии, о том, что пора ограничить цены на российский газ. И медведев уже пригрозил, что они останутся без газа, как остались без нефти. Решится ли на это Европа и не испугается ли энергетического шантажа, и решится ли на это кремль?

По газу (Европа – 24 канал), скорее всего, не отважится, а по нефти – отважились. С нового года российская нефть в Европу поступать не будет, кроме некоторых исключений, которые тоже можно понять.

Далее возникнут соответствующие ограничения на уже существующие цены. Ведь вице-президент российской нефтяной компании "ЛУКойл" несколько месяцев назад сказал, что сейчас сделки проходят по цене на 40% ниже мировой. То есть нефть, которую они продают в Индию и этим хвалятся, да, они ее нарастили, но за 60% от цены. Вот она стоит 100 долларов, а они продают по 60 долларов.

Ведь по нормальной цене российская нефть никому не нужна, ее сложно доставлять, танкеры не страхуют. Потому уже есть ограничения на цены за нефть. А после 1 января это будет еще больший урок для россии. Кроме того, в нефтегазовом балансе россии доходы от экспорта нефти составляли как минимум 2/3.

То есть, если Запад сейчас "нанесет удар" по российской нефти, тем, что сами покупать не будут, а другим ограничат покупку, то россия уже потеряет большую половину денег. Поэтому "удар" по газу менее важен. Дальше ограничить цену на газ – это будет хорошая идея.

После такого призыва к диалогу, как вы отметили, от Фон дер Ляйен, будет ли дополнительное давление от кремля? Могут ли они воспользоваться этим, чтобы еще больше усилить свой энергетический шантаж?

​К теме Россия хочет ударить бедностью там, где не достает ракетами, – Зеленский об энергетическом шантаже

Шантаж будет, но это нельзя назвать давлением. Понимаете, есть разница между понятиями шантажа и давления. Шантаж, это когда раздаются угрозы, например, медведев угрожает всех заморозить.

Что касается давления, то они его уже вызывали. К примеру, россияне уже прекращали поставки газа по "Северному потоку" – это уже давление.

Как россияне могут физически давить на Европу – они могут отключить газ. Верю ли я в то, что они пойдут на этот шаг – нет, пока не верю. Ведь им нужно на что-то жить и чем-то питаться, им нужны эти доллары. Экономика россии сжимается, поэтому, скорее всего, они сильно этим "играть" не будут.

Путин уже выбрал линию примирения, он уже полтора месяца пытается всячески пригласить нас на переговоры, уговорить Запад заставить нас присоединиться к переговорам – ввиду этого он не будет разрывать все связи.

Пока нет политики полной конфронтации, а если и придет такой момент – это хорошо, ведь значит лишь то, что до конца осталось немного.

В кремле вроде бы придумали "спецоперацию" под названием "русская зима". Они дальше распространяют пропагандистские тезисы, что "замерзнут европейцы", "голодные бунты". Насколько эффективен для кремля этот "зимний поход на Европу" и как ЕС может этому противодействовать?

Мне кажется, что кремль слишком увлекся этим шантажом на словах. Раньше этот шантаж действительно срабатывал. На этот раз этого не произошло. Конечно, в первую очередь, благодаря усилиям США и Британии, а также нашим друзьям из Польши и стран Балтии.

Недавно в Германии был опрос на тему ужесточения санкции против россии. И большинство полагают, что нужно это делать. Это показательно.

Могли ли мы пол года назад ожидать, что Европа введет столь жесткие санкции против россии? Разве они нам дадут столько оружия и такие виды оружия? Я сейчас о Европе, а не о США и Британии. Поэтому мне кажется, что раскачка Европы в нашу сторону происходит с хорошей скоростью.

Видите ли, немцы очень прагматичные. Но ведь они финансово образованы и с правовой точки зрения. Вспоминаю один из опросов в Германии, когда там задавали вопросы о повышении налогов, там абсолютное большинство высказалось, что надо поднимать налоги. Вы правильно заметили, что общество больше заставляет политиков принимать меры в поддержку Украины. И США, и Великобритания преследуют свои геополитические интересы. Но эти геополитические интересы совпадают с нашими, и нас это устраивает. И все равно мы понимаем, что враг у нас общий. Верно?

Нет, не могу с вами согласиться. Мне кажется, если бы был только вопрос интересов, здесь было бы столько разных интересов, что 53 страны не смогли бы договориться на основе общих интересов. У нас "Рамштайн", 53 поддерживающие нас страны.

Если бы мы пытались найти общие интересы, мы не нашли бы между 53 странами. А есть ценности. А ценности общие. Когда вы говорите, что немцы голосуют за повышение налогов или швейцарцы на референдуме предлагали ввести безусловный доход 2,5 тысячи швейцарских франков в месяц на человека просто так, но швейцарцы проголосовали против. Они считают, что им этого не нужно. Мы не хотим, потому что у нас другие ценности, говорят они.

Есть ценностные вопросы. Это сейчас война у нас за выживание, а для наших партнеров – это война за ценности. У россии одни ценности, а у них другие. И у нас с Западом одинаковые ценности.

И эти люди в Германии. Они ради ценностей… Обычный граждане США не имеют геополитических интересов. У президента есть. А у гражданина нет. Но у гражданина есть ценности – говорит, так хорошо, вот так плохо.

Приезжает к нам Шон Пен, теперь он носит орден наш украинский. Что у Шона Пена есть геополитические интересы? Вы ведь видели Шона Пена? Нет.

Мировоззренческие ценности, их не отменили. Это отлично, что они у нас совпадают. А в Европе понимают весь масштаб того, что хочет сейчас россия? Им же нужна не только Украина, нужна область интересов очень далеко за пределами Украины. И это стратегия экспорта хаоса, которую она пытается внедрить в Европе. Есть ли понимание у европейских политиков, насколько масштабна эта продуманная стратегия кремля?

Уверен, что у политиков, если брать высшее руководство крупных западных европейских стран, такое понимание есть. У канцлера Германии, президента Франции это понимание есть. И у высшего руководства этих стран.

В других странах, которые менее увлечены глобальной политикой и больше обращены внутрь себя. Греция, например, у них возможностей нет, потому что они никогда не задумывались и были заняты другими вопросами.

Если мы снова обратимся к людям, гражданам. У них нет такого представления, понимания. Такое понимание только у жителей Восточной Европы, которые были под оккупацией. Хотя, знаете ли, Украина не может говорить, что она была под оккупацией. Украина все-таки основывала СССР. Как бы то ни было, мы тоже были частью этой истории.

Но такие страны как Польша, Словакия и Чехия после Второй мировой войны были под оккупацией. Само собой, Латвия, Литва, Эстония еще раньше была под советской оккупацией, еще с 1940 года. Они все понимают, что план россии – захватить их тоже. Они все понимают, потому они так яростно на нашей стороне.

Раздаются странные заявления из Франции. Так Макрон заявляет, что мол нужны переговоры с россией. Глава МИД говорит, что вряд ли Украина вернет утраченные территории. Ведь Германия и Франция наотрез отказались от визового разрыва с россией. Здесь вопрос, насколько эти страны со своей позицией могут оказать давление или повлиять на позицию других стран, которые более решительны в отношениях с москвой?

Могут, конечно. К сожалению, могут. Это верно. Потому что, во первых, в ЕС такого рода решения принимаются единогласно. Во вторых, потому что это страны авторитетные. Они имеют авторитет и экономическое влияние. Все это они могут сделать.

Но я бы все-таки не чувствовал прямого большого пессимизма по этому поводу. Потому что было слишком много прямых заявлений и лично со стороны Макрона, и Шольца относительно необходимости восстановить территориальную целостность Украины.

К тому же, например, был прямой вопрос Шольцу после бомбардировки Крыма, после хлопка в Крыму. Был прямой вопрос Шольцу, может ли Украина использовать немецкое оружие в Крыму. Он сказал, что мы передаем Украине оружие для того, чтобы оно восстановило территориальную целостность. То есть не возразил, не сказал, что не может.

Это великие знаки. Да, они (европейцы – 24 канал) не будут бросаться в атаку вместо нас и бежать рядом с нами. Но пока, по-моему, все-таки они за все время войны усиливали поддержку и усиливали санкции.

Энергетический шантаж россии действовал долго, как и российские информационные кампании. Наверное, вплоть до полномасштабного вторжения.

Есть правило "адекватной самооценки", что важно для каждого человека – надо понимать, насколько ты умный, глупый, в чем разбираешься и т.д.

И вот россия – это страна с неадекватной самооценкой. Россия неадекватно оценила свою силу и армию. Это факт. Мы видели это их торжественное наступление, как они хотели взять Киев. То есть, они неадекватно оценили собственную армию.

И сейчас они неадекватно оценивают свою дипломатию, свое влияние в мире, в международных организациях. Вот они уверены, что МАГАТЭ сейчас напишет, что это все "украинские военные все взрывали". Это неадекватная самооценка.

Так же работает и с пропагандой. Они сами ею увлеклись и не способны адекватно оценить то, к чему она ведет. Это большое заблуждение.

Россияне не скрывают пренебрежительного и презрительного отношения к Европе. От пропагандистов раздаются прямые оскорбления европейским политикам. Чего хотят от Европы? Потому что от Украины – "серую зону" и сырьевой придаток и т.д.

От Украины россия хочет другого. От Украины они хотят не просто сырьевой придаток, хотят сделать украинцев – русскими, уничтожить украинский язык и культуру и интегрировать украинцев.

Зачем? Чтобы сделать более крепкую армию и идти наступать на Европу. В этом их цель. Здесь все серьезно, к сожалению, и речь идет точно не о сырьевом придатке, такого у них хватает.

Но у них нет качественных людей. Они пришли сюда увлекать качественных людей. У них уровень развития человеческого потенциала очень низкий, а в Украине сильно выше, поэтому они пришли увлекать нас.

То есть цель россии в войне против Украины – это тотальная интеграция украинцев в саму россию, а не попытка сделать ее серой зоной между россией и Европой. Они с самого начала войны этого не скрывали. А уже потом начали придумывать сказки о каких-то анклавах и т.д.

Цель была – захватить Киев, совершить парад на Крещатике, свергнуть руководство наркоманов и нацистов. Это звучало постоянно. Это все правда и не вызывает сомнений. В этом план и они от него не отказывались.

А клоунские шоу Соловьева по отношению к Европе – это все ориентация на внутренний рынок. Но они просто не могут это скрыть от Украины и Европы.

"Русская зима" для Европы: смотрите полное видео разговора с Михаилом Шейтельманом