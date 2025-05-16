Оставят один на один: Турция, вероятно, покинет переговоры России и Украины после поздравления

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле запланированы переговоры с участием Украины, России и Турции. Однако, вероятно, турецкий представитель покинет встречу сразу после приветствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о переговорах России и Украины

Так, представитель Турции оставит прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле после приветствия, сообщает российские СМИ со ссылкой на источник, осведомленный об организации встречи.

Российская делегация также настаивает на том, чтобы США не присутствовали на этой встрече.

По данным BBC, директор по политическому планированию Майкл Энтон проведет отдельную встречу с главой российской делегации Мединским. Он не будет присутствовать на переговорах России и Украины. Издание отмечает, что Энтон встретится с Мединским до начала переговоров.

Заметим, около полудня завершилась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины в Стамбуле. Переговоры Украины и России в Стамбуле должны начаться уже в 12:30. Украинская делегация уже прибыла на место встречи.

Как сообщает Sky News, украинская делегация обсудит возможную встречу Владимира Зеленского и Путина, а также прекращение огня.