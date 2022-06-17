Оставлю это при себе, – Путин снова заговорил об ударах по "центрам принятия решений в Киеве"

Путин намекнул на удары по центрам принятия решений в Украине. Президент государства-агрессорки говорит о неких "красных линиях".

Российский диктатор во время своей речи в Санкт-Петербурге отметил, что "красные линии" хотят оставить при себе, передает 24 канал. Со стороны России это будет означать достаточно жесткие действия по центрам принятия решений.

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По словам Путина, эта область должна остаться на уровне решений военно-политического руководства страны.

Те люди, которые заслуживают соответствующих действий с нашей стороны, должны сами себе заключить – с чем могут столкнуться, если будут переходить границу,

– сказал российский диктатор.

Такие угрозы звучали и раньше

Путин не впервые прибегает к подобным угрозам. Например, ранее он заявлял, что будет наносить новые удары по территории Украины, если наши партнеры и дальше будут поставлять нам вооружение. Угрожал, что будут "бить по тем объектам, по которым мы пока не избивали".

Однако в Офисе Президента отмечали, что подобные заявления привычны для Кремля. В России их озвучивают, чтобы поднять ставки. Важно, чтобы наши партнеры понимали – лучшим ответом на это будет последовательная поддержка Украины, потому что все остальное будет восприниматься Россией как слабость.

Что еще наговорил Путин во время своей речи

Президент государства-агрессорки как всегда оправдывал свое нападение на Украину. Говорил, что, мол, это были вынужденные действия для какой-то "защиты". Кроме того, в традиционной пропагандистской манере говорил, что Запад "накачивал Украину оружием и советниками".

Кроме того, диктатор выдал циничное заявление по поводу блокады украинского зерна. Он соврал, что Украина блокирует собственные порты и препятствует экспорту зерна. Также звучали обвинения, что Украина заменяла Черное море.

Также Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, потому что это не НАТО.

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