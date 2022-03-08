Остер, Десна, Прилуки: в Черниговской области – воздушная опасность

В Черниговской области сообщили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.

В Черниговской области продолжаются поисково-спасательные работы после вражеских авианалетов. Так 8 марта сотрудники ГСЧС извлекли из-под руин 3 тела.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враг не прекращает попытки заблокировать Чернигов. Для этого агрессор планирует восстановить понтонную переправу через Десну.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!