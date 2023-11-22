Позволяют решить многие вопросы: как визиты министров обороны в Киев повлияют на "Рамштайн"

Накануне годовщины начала Революции Достоинства Киев посетил ряд важных гостей. Среди них были и руководители министерств обороны двух ведущих партнеров Украины, которые в скором времени также примут участие в 17-й встрече формата "Рамштайн".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он предполагает, что визиты министров обороны США и Германии посодействуют их проактивной позиции на будущем "Рамштайне".

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Визиты министров в Киев

Приезд в Киев Ллойда Остина и Бориса Писториуса несет в себе определенный символизм, опровергая тезис российских пропагандистов об уменьшении поддержки Украины. Тем более что за этим символизмом стоят конкретные результаты.

Оба министра обороны приехали в Украину не с пустыми руками. США объявило о предоставлении 100-миллионного пакета помощи (включая одного HIMMARS), а Германия – о пакете на 1,3 млрд евро, в котором заложены 4 системы IRIS-T.

"Мы должны относиться с пониманием к ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах. Их пакеты помощи хоть и стали меньше, но все еще остаются достаточно регулярными для того, что предоставлять нам именно то оружие, в котором мы нуждаемся", – отметил политолог.

В то же время главная цель этих двух визитов, вероятно, заключалась в том, чтобы из первых рук получить информацию о положении на линии фронта и узнать о планах украинского командования на предстоящие операции.

Полученная информация поможет нашим партнерам лучше понимать неотложные потребности Сил обороны и, соответственно, активнее отстаивать интересы Украины перед своими избирателями и на внешнеполитической арене.

Игорь Рейтерович о визите министров обороны США и Германии в Киев: смотрите видео

Чего ждать от нового "Рамштайна"

Можно предположить, что министры обороны США и Германии получили ответы на интересующие их вопросы. Теперь у них будет больше аргументов для коммуникации внутри "Рамштайна".

Важно понимать, что в преддверии этих встреч страны-партнерши Украины согласовывают между собой будущую помощь для достижения синергии. Каждая страна предоставляет то, чем располагает, чтобы закрыть потребности украинского войска на ближайшее время.

"Скорее всего, и Остин, и Писториус выступят локомотивами следующего "Рамштайна" благодаря (полученной в Киеве – 24 Канал) информации. Вероятно, они призовут своих партнеров "напрячься" и закончить год на мажорной ноте в вопросе военной помощи", – предположил Рейтерович.

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