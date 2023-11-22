Позволяют решить многие вопросы: как визиты министров обороны в Киев повлияют на "Рамштайн"
Накануне годовщины начала Революции Достоинства Киев посетил ряд важных гостей. Среди них были и руководители министерств обороны двух ведущих партнеров Украины, которые в скором времени также примут участие в 17-й встрече формата "Рамштайн".
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он предполагает, что визиты министров обороны США и Германии посодействуют их проактивной позиции на будущем "Рамштайне".
Смотрите также ЕС готовит план предоставления Украине обязательств безопасности, – Bloomberg
Визиты министров в Киев
Приезд в Киев Ллойда Остина и Бориса Писториуса несет в себе определенный символизм, опровергая тезис российских пропагандистов об уменьшении поддержки Украины. Тем более что за этим символизмом стоят конкретные результаты.Что получила Украина: Оба министра обороны приехали в Украину не с пустыми руками. США объявило о предоставлении 100-миллионного пакета помощи (включая одного HIMMARS), а Германия – о пакете на 1,3 млрд евро, в котором заложены 4 системы IRIS-T.
"Мы должны относиться с пониманием к ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах. Их пакеты помощи хоть и стали меньше, но все еще остаются достаточно регулярными для того, что предоставлять нам именно то оружие, в котором мы нуждаемся", – отметил политолог.
В то же время главная цель этих двух визитов, вероятно, заключалась в том, чтобы из первых рук получить информацию о положении на линии фронта и узнать о планах украинского командования на предстоящие операции.
Полученная информация поможет нашим партнерам лучше понимать неотложные потребности Сил обороны и, соответственно, активнее отстаивать интересы Украины перед своими избирателями и на внешнеполитической арене.
Игорь Рейтерович о визите министров обороны США и Германии в Киев: смотрите видео
Чего ждать от нового "Рамштайна"
Можно предположить, что министры обороны США и Германии получили ответы на интересующие их вопросы. Теперь у них будет больше аргументов для коммуникации внутри "Рамштайна".
Важно понимать, что в преддверии этих встреч страны-партнерши Украины согласовывают между собой будущую помощь для достижения синергии. Каждая страна предоставляет то, чем располагает, чтобы закрыть потребности украинского войска на ближайшее время.
"Скорее всего, и Остин, и Писториус выступят локомотивами следующего "Рамштайна" благодаря (полученной в Киеве – 24 Канал) информации. Вероятно, они призовут своих партнеров "напрячься" и закончить год на мажорной ноте в вопросе военной помощи", – предположил Рейтерович.
Какова ситуация с международной помощью Украине
- С началом нового бюджетного года правительства стран-партнерок начинают закладывать в свои будущие расходы и помощь Украине. В частности, Нидерланды запланировали на военную помощь Силам обороны 2 млрд евро, а Германия – 8 млрд евро.
- В то же время, в США бюджетный процесс продвигается крайне сложно. Джозеф Байден рассчитывал выделить Украине около 60 млрд долларов, однако его инициатива застряла в Конгрессе. По самым оптимистичным оценкам, решение о помощи Украине будет принято не ранее декабря.
- В то же время, нелегко продвигаются и инициативы по помощи Украине от ЕС. По сообщению чиновников, Евросоюз существенно отстает от графиков по вопросу изготовление миллиона артиллерийских снарядов для Сил обороны до марта 2024 года. Но, несмотря на производственные трудности, поддержка европейских стран остается непоколебимой.